Cât costă impozitul pe apartament în Madrid, Paris sau Berlin. Este mult mai scump decât în București

În contextul dezbaterilor tot mai intense despre majorarea taxelor locale din România, o privire comparativă asupra impozitelor plătite de proprietarii de locuințe din marile capitale europene arată diferențe semnificative. Chiar și după ajustările recente operate de autoritățile locale, nivelul impozitării proprietăților rezidențiale din București rămâne printre cele mai reduse din Europa, mai ales în raport cu orașe precum Paris, Madrid, Barcelona sau Berlin.

În multe state vest-europene, impozitul pe locuință reprezintă o sursă importantă de venit pentru bugetele locale și este stabilit pe baza unor criterii complexe, care țin cont de valoarea imobilului, suprafață, amplasare și coeficienți locali. Acest lucru face ca suma plătită anual de proprietari să fie considerabil mai mare decât cea achitată în România.

Cât costă impozitul pe apartament în Madrid, Paris sau Berlin

În Franța, de exemplu, sistemul de taxare a locuințelor se bazează pe așa-numita valoare locativă cadastrală, care reflectă chiria teoretică anuală pe care proprietatea ar putea-o genera. În Paris, această bază de calcul este ridicată, mai ales în zonele centrale sau în arondismentele bine cotate. Pentru un apartament de dimensiuni medii, de aproximativ 80 de metri pătrați, impozitul anual poate ajunge la valori de ordinul miilor de euro. Chiar și în cartierele considerate obișnuite, sumele depășesc frecvent 1.500 de euro pe an, iar în zonele exclusiviste pot urca și mai mult.

Spania aplică un mecanism diferit, în care impozitul pe proprietate este calculat pe baza valorii cadastrale, nu a prețului real de piață. Această valoare este stabilită de autorități și, de regulă, este mult sub nivelul la care se tranzacționează efectiv imobilele. În orașe precum Barcelona sau Madrid, un apartament de 70 de metri pătrați poate avea o valoare de piață de peste 180.000 de euro, însă impozitul anual se situează în jurul a câteva sute de euro. Chiar și așa, nivelul taxei rămâne semnificativ mai ridicat decât cel practicat în București pentru proprietăți comparabile.

Germania utilizează un sistem cunoscut sub denumirea de „Grundsteuer”, care combină valoarea de impozitare stabilită de fisc cu o cotă de bază și un coeficient decis de autoritatea locală. În Berlin, acest coeficient este unul ridicat, ceea ce duce la un impozit anual considerabil pentru locuințele rezidențiale. Pentru un apartament standard de aproximativ 80 de metri pătrați, proprietarii pot plăti anual sume cuprinse, în medie, între 400 și 700 de euro, în funcție de zona orașului și de evaluarea fiscală a imobilului.

