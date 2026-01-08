Acasă » Știri » Cât costă impozitul pe apartament în Madrid, Paris sau Berlin. Este mult mai scump decât în București

Cât costă impozitul pe apartament în Madrid, Paris sau Berlin. Este mult mai scump decât în București

De: Anca Chihaie 08/01/2026 | 11:38
Cât costă impozitul pe apartament în Madrid, Paris sau Berlin. Este mult mai scump decât în București
Cât costă impozitul pe apartament în Madrid, Paris sau Berlin

În contextul dezbaterilor tot mai intense despre majorarea taxelor locale din România, o privire comparativă asupra impozitelor plătite de proprietarii de locuințe din marile capitale europene arată diferențe semnificative. Chiar și după ajustările recente operate de autoritățile locale, nivelul impozitării proprietăților rezidențiale din București rămâne printre cele mai reduse din Europa, mai ales în raport cu orașe precum Paris, Madrid, Barcelona sau Berlin.

În multe state vest-europene, impozitul pe locuință reprezintă o sursă importantă de venit pentru bugetele locale și este stabilit pe baza unor criterii complexe, care țin cont de valoarea imobilului, suprafață, amplasare și coeficienți locali. Acest lucru face ca suma plătită anual de proprietari să fie considerabil mai mare decât cea achitată în România.

Cât costă impozitul pe apartament în Madrid, Paris sau Berlin

În Franța, de exemplu, sistemul de taxare a locuințelor se bazează pe așa-numita valoare locativă cadastrală, care reflectă chiria teoretică anuală pe care proprietatea ar putea-o genera. În Paris, această bază de calcul este ridicată, mai ales în zonele centrale sau în arondismentele bine cotate. Pentru un apartament de dimensiuni medii, de aproximativ 80 de metri pătrați, impozitul anual poate ajunge la valori de ordinul miilor de euro. Chiar și în cartierele considerate obișnuite, sumele depășesc frecvent 1.500 de euro pe an, iar în zonele exclusiviste pot urca și mai mult.

Cât costă impozitul pe apartament în Madrid, Paris sau Berlin
Cât costă impozitul pe apartament în Madrid, Paris sau Berlin

Spania aplică un mecanism diferit, în care impozitul pe proprietate este calculat pe baza valorii cadastrale, nu a prețului real de piață. Această valoare este stabilită de autorități și, de regulă, este mult sub nivelul la care se tranzacționează efectiv imobilele. În orașe precum Barcelona sau Madrid, un apartament de 70 de metri pătrați poate avea o valoare de piață de peste 180.000 de euro, însă impozitul anual se situează în jurul a câteva sute de euro. Chiar și așa, nivelul taxei rămâne semnificativ mai ridicat decât cel practicat în București pentru proprietăți comparabile.

Germania utilizează un sistem cunoscut sub denumirea de „Grundsteuer”, care combină valoarea de impozitare stabilită de fisc cu o cotă de bază și un coeficient decis de autoritatea locală. În Berlin, acest coeficient este unul ridicat, ceea ce duce la un impozit anual considerabil pentru locuințele rezidențiale. Pentru un apartament standard de aproximativ 80 de metri pătrați, proprietarii pot plăti anual sume cuprinse, în medie, între 400 și 700 de euro, în funcție de zona orașului și de evaluarea fiscală a imobilului.

Până la ce dată pot românii să plătească impozitul cu reducere în 2026. Cât economisești, de fapt

Cât trebuie să plătească Vali Vijelie impozitul pentru cele 30 de apartamente pe care le deține. Suma totală este uriașă

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Fructul de sezon care îți întărește imunitatea, îți luminează pielea și îți protejează creierul. Are doar 35 de calorii
Știri
Fructul de sezon care îți întărește imunitatea, îți luminează pielea și îți protejează creierul. Are doar 35 de…
A făcut anunțul despre divorț, după participarea la Desafio: ”De nevastă-mea, dacă e să mă despartă…”
Știri
A făcut anunțul despre divorț, după participarea la Desafio: ”De nevastă-mea, dacă e să mă despartă…”
Ninge în toată România! Trafic în condiții de iarnă: Unde sunt cele mai multe restricții
Mediafax
Ninge în toată România! Trafic în condiții de iarnă: Unde sunt cele mai...
Cursurile au fost suspendate în 15 județe! Ultima avertizare METEO
Gandul.ro
Cursurile au fost suspendate în 15 județe! Ultima avertizare METEO
La 42 de ani, campioana e bănuită că se iubește cu un bărbat mai tânăr cu 20 de ani
Prosport.ro
La 42 de ani, campioana e bănuită că se iubește cu un bărbat...
Lux și opulență. Simona Halep, alături de fiul unui miliardar român, în Dubai
Adevarul
Lux și opulență. Simona Halep, alături de fiul unui miliardar român, în Dubai
Motivul pentru care poliția rusă a întrerupt un concert punk la Moscova și i-a bătut pe spectatori
Digi24
Motivul pentru care poliția rusă a întrerupt un concert punk la Moscova și...
Turiștii sunt penalizați în tot mai multe locuri. Ce destinații vă golesc portofelul
Mediafax
Turiștii sunt penalizați în tot mai multe locuri. Ce destinații vă golesc portofelul
Parteneri
Ce s-a ales de Alexandra King după divorțul de Ilie Năstase! Actrița americană a fost a doua soție a legendarului tenismen român
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Ce s-a ales de Alexandra King după divorțul de Ilie Năstase! Actrița americană a fost...
Simona Halep, apariție într-un Lamborghini la Dubai după întâlnirea cu fiul miliardarului din Topul Forbes! Românca a început noul an în stil mare. FOTO
Prosport.ro
Simona Halep, apariție într-un Lamborghini la Dubai după întâlnirea cu fiul miliardarului din Topul Forbes!...
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
Rețeta delicioasă din Ardeal de care vă veți îndrăgosti de la prima înghițitură. Cum se pregătește papricașul de pui cu smântână
Click.ro
Rețeta delicioasă din Ardeal de care vă veți îndrăgosti de la prima înghițitură. Cum se...
Vladimir Putin riscă să piardă miliarde de dolari din cauza capturării lui Nicolas Maduro
Digi 24
Vladimir Putin riscă să piardă miliarde de dolari din cauza capturării lui Nicolas Maduro
„Armata invizibilă” care va ataca Rusia dacă Ucraina va fi forțată de SUA să cedeze teritorii. Ce „greșeală fatală” ar putea face Putin
Digi24
„Armata invizibilă” care va ataca Rusia dacă Ucraina va fi forțată de SUA să cedeze...
Ce pățești dacă te prinde Poliția făcând DRIFT, pe zăpadă, în sensul giratoriu?
Promotor.ro
Ce pățești dacă te prinde Poliția făcând DRIFT, pe zăpadă, în sensul giratoriu?
BANCUL ZILEI. Vânătorul către Scufiţa Roşie: - Pentru că îmi place de tine, o să-ți îndeplinesc trei dorințe!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Vânătorul către Scufiţa Roşie: - Pentru că îmi place de tine, o să-ți...
Situație paradoxală pe Ghișeul.ro semnalată de un utilizator: „Ieri era 308, azi e 401”
go4it.ro
Situație paradoxală pe Ghișeul.ro semnalată de un utilizator: „Ieri era 308, azi e 401”
Care e mai sănătos: ceaiul sau cafeaua?
Descopera.ro
Care e mai sănătos: ceaiul sau cafeaua?
Lord of Hatred, cel de-al doilea expansion pack pentru Diablo IV. Ce noutăți promite și când va fi lansat
Go4Games
Lord of Hatred, cel de-al doilea expansion pack pentru Diablo IV. Ce noutăți promite și...
Cursurile au fost suspendate în 15 județe! Ultima avertizare METEO
Gandul.ro
Cursurile au fost suspendate în 15 județe! Ultima avertizare METEO
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Fructul de sezon care îți întărește imunitatea, îți luminează pielea și îți protejează creierul. ...
Fructul de sezon care îți întărește imunitatea, îți luminează pielea și îți protejează creierul. Are doar 35 de calorii
A făcut anunțul despre divorț, după participarea la Desafio: ”De nevastă-mea, dacă e să mă ...
A făcut anunțul despre divorț, după participarea la Desafio: ”De nevastă-mea, dacă e să mă despartă…”
Rică Răducanu, îngrijorat după ce a aflat de problemele cu care se confruntă Dan Petrescu: „Este ...
Rică Răducanu, îngrijorat după ce a aflat de problemele cu care se confruntă Dan Petrescu: „Este un om tare de treabă și sufletist”
Vilă cu 6 camere la doar 37.000 de euro. Este la doar 50 de minute de București
Vilă cu 6 camere la doar 37.000 de euro. Este la doar 50 de minute de București
„Podcast cu Prioritate” #89 by ProMotor debutează în 2026 cu Mihai Comșiț, coordonatorul echipei ...
„Podcast cu Prioritate” #89 by ProMotor debutează în 2026 cu Mihai Comșiț, coordonatorul echipei BlueStreamline Formula Student
Vali Vijelie și-a dus ”mama la copii” în vacanță în Bali. Carmen Rusu, în ipostaze inedite
Vali Vijelie și-a dus ”mama la copii” în vacanță în Bali. Carmen Rusu, în ipostaze inedite
Vezi toate știrile
×