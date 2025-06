Cât costă încălțămintea cu care Tzancă Uraganu s-a afișat lângă Ferrari. Artistul NU s-a uitat la bani!

Tzancă Uraganu a dat lovitura cu o achiziție de mii de euro. Celebrul manelist s-a lăudat cu noua sa pereche de sneakerși de la Louis Vuitton, iar prețul nu este deloc unul mic. Află, în articol, cât costă încălțămintea sport aleasă de cântăreț!

Tzancă Uraganu s-a afișat mereu îmbrăcat în haine de la branduri renumite. Vestimentația a fost de multe ori subiect de discuție în spațiul public. Mai mult decât atât, la un moment dat, s-a creat o adevărată isterie pe internat, iar fanii săi îl comparau cu diferite produse, în funcție de culorile pe care le alegea. Totuși, cântărețul continuă să se afișeze în diverse ținute, iar acum are o nouă achiziție – o pereche de sneakerși de la Louis Vuitton.

Recent, Tzancă Uraganu a publicat mai multe imagini unde și-a arătat noua achiziție. Este vorba despre o pereche de pantofi sport galbeni, de la Louis Vuitton. Încălțămintea se potrivește perfect cu stilul vestimentar al manelistului.

Ei bine, prețul unor astfel de sneakerși nu este deloc unul mic. Mai exact, în Hong Kong, prețul lor pleacă de la 1.700 de dolari. De asemenea, încălțămintea sport a fost scoaă la vânzare și pe un site de licitații, iar acolo se vând cu peste 3.000 de dolari.

Piesele vestimentare de lux cu care se afișează Tzancă Uraganu i-au făcut pe oameni să se întrebe dacă sunt originale. Ei bine, în urmă cu ceva timp, manelistul a susținut că nu poartă haine fake. De asemenea, cântărețul a declarat că nu a apelat niciodată la un stilist, considerând că are „ochii formați” pentru a potrivi crațiile.

„Nu port fake-uri. De câțiva ani, de când am început să fac și eu mai mulți bani, nu port fake-uri absolut deloc. Aș putea să port fake-uri și să creadă lumea că sunt originale și să îmi iau mult mai multe, dar nu o fac.

Oricum, nu îmi iau foarte multe când mă duc pentru că nu poți să dai 50.000 de euro dintr-odată pe niște haine, cât aș fi eu vrut să iau. Dau și eu 2.000-3.000 o dată, mai vin peste o săptămână, mai vin peste o lună și așa le adun. Iau puține și bune.

M-am gândit așa la stilist, dar eu cred că am fost ok pentru că am ochi foarte buni pentru a potrivi hainele. Nu prea cred că am făcut greșeli în ultimii ani. Eu le potrivesc tot timpul să fie bine. Chiar și prietenul meu, Botezatu, admiră treaba asta. Pentru mine, el este numărul 1”, a mărturisit Tzancă Uaaganu în emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”.