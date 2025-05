Tzancă Uraganu a recunoscut! Poartă sau nu haine fake?

Tzancă Uraganu s-a afișat mereu îmbrăcat în haine de la branduri renumite. Ținând cont să multitudinea de piese vestimentare pe care le deține, mulți oameni s-au întrebat dacă sunt originale sau încearcă să își păcălească publicul. Recent, celebrul manelist a pus punct speculațiilor și a spus adevărul despre stilul său. Află, în articol, dacă artistul poartă sau nu lucruri fake!

Vestimentația lui Tzancă Uraganu a fost de multe ori subiect de discuție în spațiul public. Mai mult decât atât, la un moment dat, s-a creat o adevărată isterie pe internat, iar fanii săi îl comparau cu diferite produse, în funcție de culorile pe care le alegea. Invitat în cadrul unei emisiuni, artistul a vorbit deschis despre stilul său.

Citește și: Tzancă Uraganu a recunoscut! Ce simte, de fapt, pentru Lambada și Marymar: ”Cu Dumnezeu înainte”

Tzancă Uraganu a dezvăluit că este pasionat de designul vestimentar, motiv pentru care nu a apelat până acum la stiliști. Celebrul manelist a precizat că mereu a ținut const de acest aspect, chiar și atunci când nu avea bani să se îmbrace de la branduri renumite.

Cântărețul a susținut că nu poartă haine fake, însă are grijă să nu cheltuite nici sume exorbitante pe haine. De asemenea, Tzancă Uraganu a declarat că nu a apelat niciodată la un stilist, considerând că are „ochii formați” pentru a potrivi piesele vestimentare.

De asemenea, manelistul și-a amintit și prima piesă vestimentară pe care a cumpărat-o de la un brand renumit. Este vorba despre un trening pentru care a scos din buzunar 4.600 de euro. Cântărețul l-a purtat în videoclipul piesei sale, „Se mișcă pe beat”.

„Nu port fake-uri. De câțiva ani, de când am început să fac și eu mai mulți bani, nu port fake-uri absolut deloc. Aș putea să port fake-uri și să creadă lumea că sunt originale și să îmi iau mult mai multe, dar nu o fac. Oricum, nu îmi iau foarte multe când mă duc pentru că nu poți să dai 50.000 de euro dintr-odată pe niște haine, cât aș fi eu vrut să iau. Dau și eu 2.000-3.000 o dată, mai vin peste o săptămână, mai vin peste o lună și așa le adun. Iau puține și bune. M-am gândit așa la stilist, dar eu cred că am fost ok pentru că am ochi foarte buni pentru a potrivi hainele. Nu prea cred că am făcut greșeli în ultimii ani. Eu le potrivesc tot timpul să fie bine. Chiar și prietenul meu, Botezatu, admiră treaba asta. Pentru mine, el este numărul 1”, a mai spus manelistul.