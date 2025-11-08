Acasă » Știri » Cât costă o porție de pomana porcului la restaurantul lui Florin Călinescu. Meniul este unul tradițional

De: Irina Rasoveanu 08/11/2025 | 19:06
Ce prețuri sunt la restaurantul lui Florin Călinescu?/ Sursa foto: Captură YouTube

În timp ce unii aleg să gătească acasă, alții își doresc să iasă în oraș pentru o experiență gastronomică specială. Restaurantul lui Florin Călinescu este unul dintre locurile, unde românii se pot bucura de preparate tradiționale. Localul are specific românesc, iar meniul tradițional este foarte bogat. Află, în articol, cât costă o porție de pomana porcului!

Dincolo de cariera sa din televiziune, în urmă cu mai bine de 20 de ani, Florin Călinescu a intrat și în lumea afacerilor. Fostul jurat de la Românii au Talent a deschis taverna ”La Călinescu”, aflată zona Tineretului din București.

Cât costă să mănânci pomana porcului la restaurantul lui Florin Călinescu

Îndrăgostit de gastronomie, Florin Călinescu deține un restaurant cu specific românesc. Meniul este unul tradițional, cu diverse preparate adorate de români. Clienții se bucură de porții consistente, iar prețurile sunt și ele pe măsura preparatelor gustoase.

Cei care își doresc să ia masa la restaurantul actorului trebuie să știe că o porție de pomana porcului costă 41 de lei. Clienții care doresc să încerce sărmăluțele de jumătate de kilogram, servite cu mămăligă și ardei, trebuie să plătească 44 de lei.

Prețul unui șnițel este de 32 de lei, iar varza călită cu ciolan se vinde cu 42 de lei. Cei care doresc să încerce o ciorbă de perișoare sau de văcuță, trebuie să plătească 19 lei. Cele de fasole și legume costă 16 lei.

Florin Călinescu a mărturisit că nu are de gând să se întoarcă pe micile ecrane. Fostul jurat de la Românii au Talent s-a mutat la țară și gestionează o fermă mică. Actorul se ocupă atent de îngrijirea animalelor.

„Am o gospodărie cu multe animale: 83 de găini, 5 porci de Bazna, doi băieţi şi trei fete, 42 de bibilici, 9 gâşte, doi câini lupi şi doi Schnauzeri pitici. Am avut şi capre cu iezi, dar iedul s-a făcut mare şi l-am dat, pentru că se ţinea de rele. Acum cred că mă apuc să scriu scenarii de film. Abia acum, pentru că sunt leneș, pentru că astăzi văd că este un public care părăsește… Fugim ca Sparatacus, în masă, din televiziune, ca spectator”, a declarat Florin Călinescu, conform Click.

