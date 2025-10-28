Cât costă un RCA pentru trotinete. Cine este obligat să își facă asigurare

RCA devine obligatoriu pentru unele trotinete și biciclete electrice. Ce prevede noua lege și cât va costa asigurarea? Aflați mai multe detalii în rândurile următoare!

Trotinetele și bicicletele electrice au devenit, în ultimii ani, o prezență obișnuită pe străzile marilor orașe din România. Din ce în ce mai mulți oameni aleg aceste mijloace de transport pentru a evita aglomerația, pentru a economisi timp și pentru a reduce costurile deplasărilor zilnice. Însă, odată cu creșterea numărului lor, autoritățile au început să reglementeze mai strict utilizarea lor, în special în privința siguranței și a responsabilității în trafic.

Cât costă un RCA pentru trotinete

Recent, Camera Deputaților a adoptat o modificare importantă a Legii RCA, prin care anumite trotinete și biciclete electrice vor fi obligate să aibă asigurare de răspundere civilă auto. Este vorba despre vehiculele electrice care depășesc anumite praguri tehnice, considerate suficient de performante pentru a fi încadrate în categoria „vehiculelor motorizate”.

Potrivit noilor reglementări, nu toate trotinetele sau bicicletele electrice vor necesita RCA. Legea distinge clar între modelele ușoare, destinate transportului urban obișnuit, și cele mai puternice, care pot atinge viteze mari și pot provoca daune serioase în caz de accident.

Astfel, RCA devine obligatorie doar pentru acele trotinete sau biciclete care:

pot depăși 25 km/h viteză maximă constructivă

au o viteză mai mare de 14 km/h și o greutate peste 25 de kilograme

sunt dotate cu un motor electric de peste 250 de wați

Dacă vehiculul se încadrează în una dintre aceste categorii, proprietarul trebuie să încheie o poliță RCA, la fel ca în cazul mașinilor sau al scuterelor electrice. Practic, acestea vor fi considerate vehicule motorizate în sensul legii și vor putea circula legal doar cu asigurare valabilă.

În general, costul unui RCA pentru un astfel de vehicul este estimat între 100 și 300 de lei pe an, o sumă considerată rezonabilă, având în vedere riscurile acoperite. În cazul trotinetelor folosite pentru livrări sau alte activități comerciale, prețul poate fi ceva mai mare, întrucât riscurile de accidente sunt mai ridicate.

