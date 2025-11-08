Acasă » Știri » Cât costă un telefon la Digi România, de Black Friday? Smartphone-uri vândute de RCS RDS la prețuri de nimic

De: Anca Chihaie 08/11/2025 | 12:45
DIGI România lansează de Black Friday o campanie comercială atractivă pentru toți abonații rezidențiali, fie că sunt clienți noi sau existenți. Începând cu 6 noiembrie, ora 20:00, orice activare a unui serviciu nou, portare a unui număr în rețeaua DIGI, upgrade la un pachet existent sau adăugarea unei extraopțiuni va aduce clienților reduceri semnificative la abonamente, valabile pe primele 12 luni. Promoția se aplică contractelor pe o perioadă de doi ani și acoperă toate tipurile de servicii: internet, televiziune și telefonie mobilă.

Pentru utilizatorii care aleg să-și porteze numărul la DIGI între 6 și 9 noiembrie 2025, costul abonamentului Nelimitat este redus pentru primul an în funcție de numărul de portări efectuate. Astfel, pentru un singur număr portat, abonamentul se va ridica la doar 2,54 euro/lună, iar pentru mai multe numere costul scade proporțional. De exemplu, pentru trei numere portate, fiecare abonament va costa 1,78 euro/lună. Oferta este valabilă atât pentru portarea numerelor din rețele postpaid, cât și din rețele prepaid.

Cât costă un telefon la Digi România, de Black Friday?

Printre smartphone-urile disponibile la prețuri reduse se numără Xiaomi 15T și Samsung Z Flip 7. Acestea pot fi achiziționate împreună cu un abonament pe 24 de luni, beneficiind de reduceri substanțiale.

Pentru Xiaomi 15T în varianta aurie, prețul standard fără abonament este de 2.999 lei. Cu abonamentul Nelimitat, costul poate fi redus semnificativ: pentru portare prepaid, avansul este de 1.649 lei, iar restul de plată se împarte în 12 rate de câte 112 lei fiecare. În cazul portării unui abonament existent, avansul scade la 1.259 lei, cu 12 rate lunare de câte 145 lei.

Un alt exemplu este Samsung Z Flip 7, disponibil la doar 237 lei/lună în 12 rate, împreună cu abonamentele promoționale.

Oferta Black Friday DIGI România pune accent pe accesibilitatea smartphone-urilor de ultimă generație, reducând semnificativ costurile inițiale pentru clienți, în special pentru cei care aleg portarea numerelor. Astfel, DIGI România își consolidează poziția pe piața locală, oferind atât dispozitive moderne, cât și pachete de servicii avantajoase pentru abonați.

