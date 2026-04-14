Cât durează cu adevărat Paștele Ortodox? Află totul despre durata reală a Paștelui și motivele din spatele acestei tradiții

Perioada Pascală, este una din cele mai lungi perioade de sărbătoare de peste an. Paștele începe odată cu prima zi de post, dar nu se încheie cu cele trei zile de Paște care simbolizează Sfânta Treime. Paștele continuă și după a treia zi de Paște și se încheie tot cu o mare sărbătoare.

Paștele, sărbătoarea Învierii lui Iisus Hristos este cel mai mare eveniment al creștinismului. Biserica însă nu îl tratează ca pe un moment izolat ci mai degrabă ca pe un îndelung proces spiritual. Acesta este format din mai multe părți: pregătirea prin Post, Săptămâna mare care include moartea Mântuitorului pe cruce dar și minunata Înviere, aparițiile lui Iisus Hristos de după Înviere și se încheie cu Înălțarea Domnului.

Sturcutra completă a perioadei pascale

Postul cel mare

Acesta durează 40 de zile. Acestor 40 de zile li se adaugă separat Săptămâna mare. Cele 40 de zile de post simbolizează postul lui Iisus în pustiu. Este o perioadă de curățare spirituală și renunțare. Aceste 40 de zile nu sunt aceleași cu cele de după Paște.

Săptămâna Mare-Patimile Domnului

Aceasta este ultima săptămâna de dinainte de Paște. În această săptămână au loc slujbe zilnice în Biserică, numite denii și comemorează ultimele zile ale lui Iisus pe Pământ dinainte de Învierea sa: Cina cea de Taină, Trădarea lui Iuda, Judecata și Patimile Domnului care se încheie cu răstignirea și moartea sa.

Ziua de Paște-Învierea

Momentul central al aceste zile este Învierea lui Hristos. Această zi marchează victoria Mântuitorului asupra morții și a păcatului. În general și următoarele zile sunt numite cu titulaturile de ” a doua zi de Paște” și ” a treia zi de Paște” și simbolizează Sfânta Treime.

Perioada Pascală – cele 40 de zile de după Paște

Această perioadă începe în ziua învierii și durează exact 40 de zile până în ziua de Înălțarea Domnului.

De ce perioada Pascală durează 40 de zile

După Învierea sa, Iisus Hristos nu pleacă imediat la ceruri. Acesta rămâne pe pământ 40 de zile, în acest interval el se arată apostolilor și altor oameni, învățându-i și pregătindu-i pe aceștia pentru misiunea lor.

Numărul 40 este un număr tradițional iudaic și apare constant în Biblie. Numărul simbolizează o perioadă de transformare, încercare și pregătire. Astfel, ne putem aminti că 40 de zile a durat potopul lui Noe, Moise a stat 40 de zile pe muntele Sinai atunci când a primit cele 10 porunci, 40 de ani a rătăcit poporul evreu în pustiu, 40 de zile a durat postul lui Iisus din pustie, și, iată, 40 de zile rămâne Mântuitorul pe Pământ după Înviere. Numărul 40 este un număr al maturizării spirituale.

Ce simbolizează teologic cele 40 de zile

Cele 40 de zile de după Paște simbolizează o schimbare profundă, trecerea de la frică la credință, apostolii devenind curajoși. Învierea este confirmată, evenimentul nefiind simbolic ci unul real, și tot în această perioadă apostolii se pregătesc pentru răspândirea creștinismului.

În aceste 40 de zile, credincioșii se salută cu ”Hristos a înviat! ”, nu fac metanii, nu țin post, iar atmosfera este de bucurie continuă. Duminica Tomii, prima de după Paște este o confirmare a credinței. Cele 40 de zile se încheie cu înălțarea și trecerea Mântuitorului din lumea fizică în universalitate.

