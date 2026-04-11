Robert Powell, actorul care l-a interpretat pe Mântuitor, la un pas de moarte în timpul filmărilor pentru „Iisus din Nazareth”. Ce s-a întâmplat pe cruce

Capodopera „Iisus din Nazareth”, filmul care ne-a marcat copilăria și viața, rămâne o operă de neegalat despre viața Mântuitorului. Puțini realizează, însă, câtă muncă stă în spatele realizării unei astfel de minuni ale cinematografiei, dar și câte pericole. Actorul Robert Powell a povestit cum a fost aproape să-și piardă cunoștința în timpul filmărilor scenei coborârii de pe cruce.

Regizorul Franco Zefirelli a pornit de la început cu un scenariu foarte detaliat, dorind să surprindă în această producție cât mai multe informații despre viața Mântuitorului. Cu o echipă stelară de actori, care îi includea printre alții pe Robert Powell, Anthony Quinn, Peter Ustinov, Michael York, Christopher Plummer, Claudia Cardinale sau Laurence Olivier, varianta finală a peliculei s-a întins pe o durată de mai bine de 6 ore. Astfel, producătorii au decis ca filmul, foarte greu de difuzat în cinematografe, să fie transformat într-un serial pentru televiziune.

Cât au durat filmările pentru „Iisus din Nazareth”

Filmările s-au întins pe o durată de un an, între 1975 și 1976, iar costurile de producție s-au ridicat la o sumă uriașă pentru acea perioadă, aproximativ 45 de milioane de dolari. Premiera filmului a avut loc în Italia, pe 27 martie 1977.

Filmările au avut loc în diverse locații din Maroc și Tunisia. Scenele care reprezentau Ierusalimul antic au fost filmate în orașul tunisian Monastir, iar scena răstignirii a fost filmată tot în Tunisia, în zona deșertică numită Matmata.

Decorul Golgotei a fost construit special pentru această scenă. Franco Zefirelli avea să descrie faptul că scena răstignirii i-a amintit de scenele văzute aievea de el, în copilărie, cu execuții ale partizanilor italieni de către naziști. Astfel, unele indicații din timpul filmării scenei au fost luate din amintirile regizorului.

Scena răstignirii lui Robert Powell

Deși cele mai multe scene s-au filmat în condiții de căldură extremă, deșertică, o parte din scena răstignirii – momentele finale – a fost filmată în condiții de frig extrem și ploaie rece artificială.

Robert Powell a trebuit să țină o dietă specială formată exclusiv din brânză, pe toată durata filmărilor, pentru a părea cât mai spiritualizat și slăbit. Înainte de filmările scenei răstignirii, acesta a ținut post negru pentru un plus de slăbiciune.

Actorii din „Iisus din Nazareth” au pătimit și ei

Filmarea scenei a necesitat foarte multe ore din pricina condițiilor meteo nefavorabile, iar scenele în care actorii tremurau de frig nu erau jucate, ci cât se poate de reale. Sunetul a fost adăugat în studio, după filmarea scenei, căci din pricina vântului vocile lor nu se auzeau.

Pentru realism, Zefirelli a folosit figuranți locali din zona filmărilor. Scena, cea mai grea dintre toate filmările, a fost una plină de suferință reală și disconfort, fără efecte speciale de tip hollywoodian. Mărturiile ulterioare ale actorilor spun că scena li s-a părut reală cu adevărat, uitând de multe ori că joacă într-un film.

Robert Powell a fost aproape de moarte

Într-un interviu acordat TVR 1 în 2022, Robert Powell a povestit această scenă, care l-a doborât complet și în timpul căreia tensiunea i-a scăzut foarte mult, fiind aproape să se înece din cauza apei care curgea peste el, terminând filmarea aproape în stare de inconștiență. Iată ce a declarat faimosul actor despre scena în care Iisus este coborât de pe cruce, neavând voie să respire nici măcar o secundă:

”Este esența cinematografiei în forma ei cea mai dificilă.

În timp ce mă coborau de pe cruce, evident că nu aveam voie să respir, iar totul era filmat dintr-un singur cadru, în care aveam mai multe camere pentru montaj, dar fără să se taie în acel moment.

Pe măsură ce eram coborât și apoi așezat pe pământ și în brațele Mariei, mă înecam, pentru că aveam capul lăsat pe spate și exista un rezervor mare de apă care turna ploaia în rafale.

Și, desigur, eram într-o poziție greșită. Aveam capul dat pe spate și apa îmi intra în nări și în plămâni, iar eu încercam disperat să nu mă înec în acele câteva minute.

Tensiunea mea a scăzut cam la un sfert atunci când au oprit filmarea și eram abia conștient.

Așa că este uimitor cum ceea ce vezi în produsul final nu arată deloc prin ce s-a trecut pentru a ajunge acolo. A fost destul de înfricoșător, dar este un moment foarte, foarte frumos.”

O scenă care a trecut dincolo de film

Ceea ce vedem astăzi pe ecran ca un moment de o frumusețe profundă și liniște aproape divină ascunde, în realitate, o luptă fizică extremă dusă de actor până la limita rezistenței. Scena coborârii de pe cruce nu a fost doar interpretată, ci trăită cu intensitate, durere și riscuri.

Detaliile povestite de Robert Powell ne arată că marile capodopere nu se nasc ușor. În spatele fiecărui cadru memorabil stau eforturi nevăzute, sacrificii și momente în care granița dintre artă și realitate devine extrem de fragilă.

