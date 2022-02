Cât îl costă pe Laurenţiu Reghecampf şcoala fiului său? Suma ireală pe care o plăteşte într-un singur an

Laurențiu Reghecampf este decis să lase trecutul în urmă şi să se concentreze pe viitor. Cunoscutul antrenor a fost prezent la podcastul lui Cătălin Măruţă acolo unde, pe lângă multe subiecte dezbătute a vorbit şi despre fiul său cel mic. Iată câţi bani plăteşte acesta pentru studiile tânărului în vârstă de 13 ani.

Laurențiu Reghecampf a acceptat să vorbească despre problemele din viaţa sa în podcastul „Acasă la Măruţă”. Antrenorul a vorbit despre divorţ, dar şi de momentele dificile prin care a trecut în fosta sa căsnicie.

Acesta a dezvăluit faptul că singurul regret pe care îl are în această perioadă este legat de faptul că fiul său suferă pentru că el şi mama sa s-au despărţit. În acelaşi timp, antrenorul a mărturisit că el şi băiatul său au avut întotdeauna o relaţie extrem de frumoasă.

„Pe Bebe l-am înscris, în vară, la Școala Americană aici, în București. Nu am plecat nicăieri fără el. El a fost cu mine în școală, peste tot. Relația mea cu el e foarte bună. Din cauza acestui conflict dintre mine și mama lui, el suferă și a intervenit o răceală.

Știu foarte bine cât de mult suferă Bebe. Eu îl cunosc mai bine decât mama lui de 10 ori. Știu că suferă, indiferent ce îi spune Bebe în față, îi spune doar 50%. Normal că suferă. Am 5 ani din 13 ani pe care-i are Bebe acum în care am dormit seară de seară cu el în pat”, a dezvăluit antrenorul.

Cât îl costă pe Laurenţiu Reghecampf şcoala fiului său?

După cum a declarat cunoscutul antrenor, tânărul în vârstă de 13 ani este înscris la Școala Americană din București, una dintre cele mai prestigioase instituții de învățământ din România. Pentru că serviciile oferite sunt la cel mai nivel şi taxele sunt pe măsură. Mai exact, pentru înscriere și înregistrare se plăteşte o sumă de peste o mie de euro.

De asemenea, tarifele de la Școala Americană Internaţională din Capitală variază între 7500 şi 21.000 de euro pe an, sume ce variază în funcție de cursurile pe care elevii le frecventează.

Sursă foto: Arhivă Cancan