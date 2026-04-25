Cât oferă Marinela din Spania pentru munca la vie. Anunțul ei a devenit viral pe TikTok

De: Anca Chihaie 25/04/2026 | 18:12
O ofertă de muncă sezonieră din Spania a atras recent atenția publicului, după ce a fost intens distribuită pe rețelele sociale. O româncă stabilită în provincia Albacete caută persoane pentru lucrări agricole în viticultură, oferind un tarif de 12,50 euro pe oră. Anunțul a devenit rapid popular online, în special în rândul românilor interesați de oportunități de lucru în străinătate.

Locurile de muncă disponibile vizează activități specifice sezonului de primăvară, mai exact lucrări de întreținere a viței-de-vie. Acestea presupun eliminarea manuală a lăstarilor neproductivi sau a celor crescuți în poziții nepotrivite, pentru a permite plantei să se dezvolte corect și să ofere o recoltă mai bună. Este o etapă esențială în îngrijirea culturilor viticole și necesită forță de muncă numeroasă într-un interval relativ scurt de timp.

Anunțul româncei a devenit viral

Contextul în care apare această ofertă este unul dificil pentru sectorul agricol spaniol. Regiunile rurale se confruntă cu o lipsă acută de lucrători, pe fondul îmbătrânirii populației active și al interesului scăzut al tinerilor pentru munca în agricultură. Castilla-La Mancha, una dintre cele mai importante zone viticole din lume, resimte puternic acest deficit. Cu sute de mii de hectare cultivate cu viță-de-vie, nevoia de personal sezonier este constantă și, în multe cazuri, greu de acoperit.

În ultimii ani, autoritățile și organizațiile din domeniu au semnalat în mod repetat această problemă. Deși au fost adoptate unele măsuri pentru a facilita integrarea muncitorilor străini pe piața muncii, acestea nu au reușit să rezolve pe termen lung criza de personal. Sectorul agricol depinde tot mai mult de lucrători proveniți din alte țări, aceștia ocupând o proporție semnificativă din totalul locurilor de muncă disponibile în mediul rural.

Oferta promovată recent scoate în evidență și alte dificultăți ale domeniului, dincolo de lipsa forței de muncă. Una dintre cele mai importante este problema cazării muncitorilor sezonieri. În multe cazuri, angajatorii nu pot asigura locuințe pentru un număr mare de persoane, ceea ce limitează posibilitatea de a atrage lucrători din alte regiuni sau din străinătate. Această situație reduce considerabil atractivitatea ofertelor, chiar și atunci când salariile sunt competitive.

Activitatea propusă este una temporară, desfășurată pe durata câtorva săptămâni, în funcție de ritmul de dezvoltare al culturilor. Deși este considerată accesibilă din punct de vedere fizic în comparație cu alte munci agricole, necesită totuși rezistență și adaptare la condițiile de lucru în aer liber. Programul poate varia în funcție de vreme și de necesitățile culturii, ceea ce este specific acestui tip de activitate.

