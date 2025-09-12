Cătălin Bordea o face praf pe Calina, după ce tânăra s-a plâns de condițiile de la Asia Express: ”Sper să înțelegi, dragă influenceriță!”

Catinca și Calina Dumitrescu, echipă mamă-fiică, au părăsit competiția Asia Express din cauză că s-au plâns de condițiile grele, iar acest lucru a stârnit un val de reacții în mediul online, printre care și cea a lui Cătălin Bordea. Comediantul a vorbit despre cele două, după ce acestea au avut tensiuni cu producția în timpul unei probe. Iată ce a spus!

Catinca și fiica ei, Calina, au părăsit competiția în ultima ediția Asia Express, una tensionată și plină de emoții, după ce au avut mai multe reproșuri de făcut în ceea ce privește organizarea show-ului.

Cătălin Bordea o pune la punct pe Calina

Tensiunea din cadrul ultimei ediții a început în timpul unei probe dificile pentru concurenți. Aceștia trebuiau să strângă gunoaiele de la comercianții unei piețe, iar acest lucru a fost ultima picătură din pahar pentru cele două. Catinca și Calina s-au plâns de condițiile la care au fost supuse, menționând că nu li s-a oferit dezinfectant, mănuși sau șervețele umede pentru a se curăța.

Aceste lucruri adunate au determinat-o pe Calina să aibă o serie de reproșuri la adresa producției și să critice anumite detalii legate de organizare. Irina Fodor i-a oferit o replică tinerei și a precizat faptul că tuturor echipelor li s-au oferit mănuși, doar că ele le-au pierdut pe drum.

„Este vorba despre sănătate aici. Dacă eu cădeam în aceea apă, eu mă puteam îmbolnăvi. Puteam să primim niște costume. Nu aveam nicio problemă să curăț gunoaiele, dacă aveam mănuși. (…) Mănușile nu erau prinse și au căzut pe jos. (…) Dacă pun mâna pe față și mă îmbolnăvesc?”, a spus Calina în cadrul emisiunii.

Ei bine, reacțiile acide ale celor două concurente au stârnit un val de reacții printre fanii emisiunii, dar și în rândul vedetelor. Cătălin Bordea, fost concurent și câștigător Asia Express, a intervenit în acest episod și și-a expus părerea. Comediantul a avut o replică dură pentru Calina și a fost ironic la adresa tinerei pe care a pus-o la punct.

„Are dreptate și Calina, efectiv nu îți dau șervețele umede în emisiunea asta! Aseară, într-o emisiune care este menită să te scoată din zona de confort, o fetiță a făcut următoarea afirmație: «Nu am ajuns să fac treabă de gunoier». Pe lângă faptul că orice meserie cinstită este onorabilă, cea de gunoier este esențială. Fără muncitori pe șantier, instalatori, curieri sau alte meserii de genul ăsta, planeta s-ar bloca. Hai să avem puțin respect și, sper să înțelegi, dragă influenceriță, că fără oamenii aceștia nu ar avea cine să te scape de ambalajele pe care le arunci după ce faci unboxing la toate rahaturile.”, a transmis Cătălin Bordea în mediul online.

CITEȘTE ȘI:

Vedeta din România care îi ia apărarea Catincăi, după circul Calinei de la Asia Express 2025: „Curaj și devotament”

Raluca Bădulescu îi dă replica Alinei Pușcău, care a zis că este ipocrită: „Mi-am luat fapta. Cum aș putea să…”