Cătălin Botezatu, declarație fabuloasă despre hainele Vioricăi Dăncilă. Dar să vezi ce zice despre coafura premierului României

Cătălin Botezatu este plăcut surprins de modul în care a ales să iasă în public Viorica Dăncilă. Creatorul de modă este de părere că premierul România a adoptat un stil vestimentar super elegant, lăudând-o, totodată, pentru coafura pentru care a optat.

„Categoric este o schimbare radicală în apariţia premierului. Şi-a asumat din punct de vedere vestimentar această poziţie şi eu de la o apariţie la alta am remarcat foarte multă elegantă. Poartă foarte multe costume cu două piese la care pune puţine accesorii şi ceea ce e important e că mereu are grijă să treacă şi pe la coafor. Nu cred că sunt de brand, cred că sunt făcute de designeri români. Nu am niciun sfat să îi dau, să o ţină tot aşa“, a declarat Cătălin Botezatu.

Recent, Viorica Dăncilă a apărut purtând un costum de culoarea fildeșului, cu o broșă Chanel, în valoare de 600 de dolari.