Cătălin Botezatu a rupt tăcerea în legătură cu Victor Slav! Ce declarații neașteptate a făcut designerul

Deși au iubit amândoi aceeași femeie, Cătălin Botezatu are doar cuvinte de laudă la adresa fostului iubit al Biancăi Drăgușanu, Victor Slav. Toate astea, în ciuda numeroaselor zvonuri apărute pe rețelele de socializare, unde s-a spus că, de fapt, cei doi nu prea se înțeleg. Celebrul designer a vorbit pentru prima dată despre prezentatorul TV, după ce acesta s-a despărțit de moderatoarea emisiunii “Te vreau lângă mine”.

Cătălin Botezatuîl apreciază pe Victor Slav

În cadrul interviului, Cătălin Botezatu a vorbit despre calitățile lui Victor Slav, care îi poartă creațiile, despre fanii acestuia. În legătură cu relația pe care prezentatorul TV a avut-o cu Bianca Drăgușanu, designerul nu a spus nimic. Vă reamintim că îndrăgitul creator de modă a fost primul iubit celebru al prezentatoarei de la “Te vreau lângă mine”. De alfel, în timpul multor filmări, Bianca Drăgușanu a mărturisit că a învățat foarte multe, în numeroase domenii.

“Victor poartă costume de la brand-ul meu. El are avantajul că arată bine, poate îmbrăca orice fel de haină. E un bărbat frumos, prezentabil și ceea ce i-am oferit noi este un plus. Nu pot să-i comentez prestația din punct de vedere profesional, asta las la latitudinea fanilor, a publicului, a celor care au o părere avizată. Mie îmi place, e ok. E un suflu proaspăt”, a declarat Cătălin Botezatu, potrivit wowbiz.ro.

Bianca Drăgușanu și Tristan Tate s-au cunoscut prin intermediul unui prieten

Prezentatoarea de la “Te vreau lângă mine 4ever” și-a oficializat relația la câteva zile după ce s-a aflat despre despărțirea de tatăl fiicei sale. Vă reamintim că pe 17 iunie CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din România, a dezvăluit în exclusivitate informația potrivit căreia Bianca Drăgușanu și Victor Slav nu mai formează un cuplu și, în aceeași zi, ei au dat un comunicat de presă în care au anunțat că au luat împreună decizia de a merge pe drumuri separate. Pe 21 iunie, vedeta și milionarul britanic și-au făcut apariția de mână în Centrul Vechi al Bucureștiului, unde și-a organizat petrecerea de ziua lui Mircea Brânzei, un prieten de-al Biancăi Drăgușanu și iubitul Denisei Tănase.

Bianca Drăgușanu a fost căsătorită cu Victor Slav, dar au divorțat

