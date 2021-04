Cătălin Botezatu, vacanță de 5 stele în Egipt, alături de o gașcă de prieteni. Designerul a dansat pe muzică de petrecere, iar privirile tuturor au fost la pedichiura lui | VIDEO

Cătălin Botezatu își încarcă bateriile la maximum într-o vacanță de cinci stele în Egipt! Îndrăgitul creator de modă nu este singur, ci împreună cu câțiva prieteni apropiați. Recent, ei au dat o petrecere pe mare, după ce au închiriat un superb iaht. La un moment dat, juratul de la “Bravo, ai stil!” a început să danseze pe muzica egipteană. Mulți dintre internauți au rămas cu privirile ațintite asupra pedichiurii sale.

Cătălin Botezatu, cu pedichiura făcută în vacanța din Egipt

Designerul Cătălin Botezatu s-a cazat la hotelul La Maison Bleue El Gouna, situat în orașul Hurghada. Ieri, el și apropiații săi au închiriat un iaht și s-au plimbat pe apele turcoaz ale Mării Roșii, după cum puteți observa în imaginile din galeria foto a articolului, dar și pe filmare.

Pe lângă șampania fină și delicatesurile pe care le-au savurat, fanilor le-a fost atrasă atenția de pedichiura impecabilă pe care o avea creatorul de modă care se bucură de aprecierea națională și internațională. Da, el are unghiile de la picioare făcute cu ojă neagră și, pentru cei care nu știu… acesta este un obicei mai vechi. În plus, Cristiano Ronald și Johnny Depp se numără printre starurile care obișnuiesc să își facă pedichiura cu ojă – actorul din “Pirații din Caraibe” preferă oja neagră și pe unghiile de la mâini.

“E un trend de muuuulţi ani de zile pe care îl poţi vedea la multe vedete!!!!!”, a mărturisit Cătălin Botezatu în urmă cu mai bine de patru ani, când a fost pus la zid după ce a lăsat să se vadă ca are unghiile de la picioare făcute cu ojă neagră.

Cătălin Botezatu, despre lupta cu virusul SARS-CoV-2

În cadrul unui interviu oferit recent, juratul de la “Bravo, ai stil!” a dezvăluit că a fost diagnosticat cu SARS-CoV-2, și, din fericire, a avut o formă ușoară.

“Nu am avut miros, așa mi-am dat seama. Am început să mă parfumez mult de tot și am văzut că nu miros. Apoi am fost la Istanbul, mi-am făcut toate testele de plămâni. (…) Când treci prin cinci operații de la un cancer nu e prea ușor. Sunt extrem de optimist. Am mai făcut încă o operație pentru că doctorii s-au speriat crezând că s-a mai întâmplat ceva”, a povestit Cătălin Botezatu de curând.

Sursa foto: Facebook & Instagram Stories