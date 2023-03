Cătălin Cazacu, mesaj scandalos: „Am văzut atâtea femei despuiate, desfrânate”

Cătălin Cazacu a uimit pe toată lumea, după ce a postat un mesaj, de-a dreptul scandalos, pe rețelele de socializare. Fostul iubit al Ramonei Olaru nu s-a mai abținut și ”a dat cu hate” în stânga și în dreapta, spre surprinderea urmăritorilor săi.

După ce s-a despărțit de Ramona Olaru, Cătălin Cazacu a preferat să nu se afișeze în compania altor domnișoare, după cum a declarat chiar el. Totuși, este în continuare la fel de activ pe rețelele de socializare, unde a postat un mesaj care a stârnit o mulțime de controverse.

Cătălin Cazacu, mesaj tranșant pe rețelele de socializare

Cu ocazia zilei de 8 martie, Cătălin Cazacu a fost invitat de prietenii săi să iasă în oraș și să sărbătorească așa cum se cuvine. Bărbatul a refuzat categoric, însă, a rămas uimit, a doua zi, când a văzut cum s-au distrat, de fapt, amicii lui.

Se pare că în imaginile postate pe rețelele de socializare Cătălin Cazacu ar fi văzut o mulțime de femei dezbrăcate, ceea ce a părut că l-a deranjat destul de tare. Spre finalul mesajului, fostul partener al Ramonei Olaru a ținut să menționeze care a fost, de fapt, problema sa și de ce a simțit nevoia să vorbească despre asta.

„Eu doar vreau să mă felicit pe mine, pentru că nu am căzut pradă tentației aseară. M-au chemat o grămadă de prieteni: „Hai mă în oraș, hai mă în oraș”. Deci eu atâtea femei dezgolite, despuiate, desfrânate ce am văzut dimineață pe story, eu nu că nu mai ajungeam la muncă azi, eu nu mai ajungeam la muncă nici în aprilie.

Am devenit un om responsabil și adevărul e că și de Ziua Femeii am mâncat o friptură de porc, că dacă tot bărbații sunt porci. Bine, eu acum sunt ciudos, de fapt, asta am vrut să zic, că îmi e ciudă că aseară a fost în oraș bine”, a declarat fostul iubit al Ramonei Olaru pe InstaStory.

