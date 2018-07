Cătălin Cazacu va avea o emisiune la Kanal D, telespectatorii vor avea parte în fiecare zi de o călătorie inedită. Faimosul va fi taximentrist și isi va duce la destinatie calatorii, mai mult decât atât, ii va premia cu sume consistente, in functie de cum vor raspunde unor intrebari care de care mai interesante.

Pasagerii decid daca intra sau nu in joc si, odata cursa inceputa, vor avea la dispozitie 30 de secunde pentru a raspunde la fiecare intrebare.

„Este o emisiune plina de umor , cu oameni care aleg sa se distreze, sa castige bani si sa ajunga la destinatie alaturi de mine. Le voi pune intrebari interesante, care ii vor antrena, cu siguranta, si pe telespectatori„, spune Catalin Cazacu. Acesta asteapta cu nerabdare difuzarea emisiunii si feedback-ul publicului si mentioneaza ca filmarile i-au oferit o bucurie imensa, aceea a intalnirii cu oameni frumosi si povestile lor.