Cătălin Măruță a făcut anunțul oficial! Prezentatorul de la Pro Tv a ținut să se afle de la el: „De astăzi…”

Cătălin Măruță a făcut un anunț care i-a bucurat enorm pe fanii săi! El a acceptat provocarea colegei sale, Ramona Păuleanu, să fie „scos la licitație” timp de trei zile. Astfel, cel care dă cel mai mult are ocazia să iasă la masă cu soțul Andrei. Banii vor fi donați integrați oamenilor nevoiași.

Cătălin Măruță va participa la o licitație în urma căreia va ieși în oraș cu cel sau cea care oferă cel mai mulți bani. Prezentatorul de la Pro Tv le-a spus fanilor despre provocarea pe care a acceptat-o de curând. Licitația durează trei zile, iar Măruță speră că se va strânge o sumă considerabilă, care va fi donată oamenilor nevoiași. Astfel de licitații sunt foarte populare și printre vedetele din afară, care vor să ajute diverse cazuri umanitare. (Citește și E căsătorită cu Cătălin Măruță, dar nu a contat! Anunțul făcut public)

„Am acceptat provocarea colegei mele, Ramona Păuleanu, asa că, de astăzi, sunt la licitatie pentru 3 zile! Aștept și accept invitațiile voastre( in privat ), ieșim la o bere, un suc, o alună, o măslină, cu o singură condiție: imi oferiți o sumă, iar eu o voi dona integral celor nevoiași! Ne vom bucura cu toții când îi vom vedea zâmbind pe cei care au nevoie si la care vor ajunge banii voștri”, a anunțat Cătălin Măruță pe pagina sa de Facebook.

„Un gest umanitar frumos! Da, săracii vor rămâne tot fără un suport material, dar ajutorul este întotdeauna binevenit și binecuvântat”, „Bravo, bravo, bravo!”, „Super”, au reacționat fanii pe Facebook.

Ramona Păuleanu a venit cu ideea

Ramona Păuleanu a fost cea care a venit cu ideea, fiind inspirată de alte cazuri. Ea s-a scos la licitație și a acceptat să iasă în oraș pentru a ajuta oamenii nevoiași: „A trecut o saptamana de cand m-am scos la licitatie si-am zis sa fac si un bilant provizoriu: am strans si donat aproximativ 900 de euro.