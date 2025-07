Cătălin Moroşanu, la un pas de divorţ. Sacrificiul pe care l-a făcut pentru a-şi salva familia! „Îmi e foarte greu”

Cătălin Moroșanu a vorbit fără menajamente despre ultimele sale proiecte și ne-a dezvăluit cât de aproape a fost de un divorț. Fostul boxer profesionist la categoria grea a ținut să puncteze că se simte obosit și că vrea să ia o pauză din show-urile TV, dar nu va renunța prea curând la sport, pentru că vrea să fie mereu în formă maximă. Mai mult decât atât, Cătălin urăște momentele când lasă Iașiul pentru București, pentru că se consideră un bărbat sentimental și duce dorul familiei. ,,Acum am remediat-o”, a mai spus fostul consilier județean din Iași care a precizat și cum ține aproape de familie.

Cătălin Moroșanu a obosit. Nu de la antrenamente, ci de la showbiz! A anunțat că ia o pauză de la televiziune, dar adevăratul motiv pare să aibă legătură cu familia, distanța și o ruptură care putea să-l coste totul!

CANCAN.RO: Ce poți să spui despre o eventuală luptă cu Jador? Ai zis ceva de o provocare…

Cătălin Moroșanu: Nu, nu am făcut nicio declarație. A fost doar o postare, ceva de genul și asta a fost tot. Cum adică, eu am promoția mea, am gală profesionistă, cum… NU am treabă cu așa ceva. Nu aveam ce face și am făcut postarea aia, e simplu. Eu sunt prieten cu el.

CANCAN.RO: Ai participat la emisiuni de divertisment, la reality-show-uri și ai fost iubit de public. Te mai tentează televiziunea? Ce gen de format ai mai accepta acum?

Cătălin Moroșanu: Păi tot formatele astea care sunt gen, d-astea de emisiuni lungi, știi? Cum a fost ,,Survivor” sau ,,Sunt celebru, scoate-mă de aici”. Sunt mai de impact. Dar acum facem și noi o pauză, că tot am apărut la emisiuni, să mai apară și alții. Dar în rest, așa, sunt cu Tiktok, cu sala mea, cu tabăra de arte marțiale care o fac, copiii, sunt pe partea asta, sunt concentrat. După aceea, sunt galele, mă duc să discut să văd cum fac următorul eveniment. M-am băgat foarte mult pe partea de bussines. Am și eu o vârstă.

CANCAN.RO: Te-ai gândit vreodată să renunți complet la sport și să devii 100% antreprenor?

Cătălin Moroșanu: Nu ai cum să faci… Gândește-te că sportul face parte din viața mea. Dacă nu m-aș antrena, aș fi mort. Antrenamentul îmi dă existență. Antrenamentele le fac de plăcere, le fac pentru sănătatea mea. O fac pentru mine, nu pentru performanță, pentru că m-am retras din cariera sportivă. Dacă te duci în fața copiilor tăi și te antrenezi cu ei și le explici, ești și un exemplu pentru copiii aceia, sau adulții care se uită la tine. Cum ar fi să mă vezi antrenor cu burta-n față și să spun eu băi, vezi, dai directă, croșeu…

CANCAN.RO: Care e cea mai profitabilă afacere a ta în momentul ăsta?

Cătălin Moroșanu: Nu vreau să vorbesc de bani. Gala Dynamite Fighting Show, o am de mult timp, o am de 8 ani.

CANCAN.RO: Care a fost cel mai greu moment în căsnicia voastră? A existat vreodată pericolul real al unei despărțiri?

Cătălin Moroșanu: Cel mai greu moment a fost când am plecat la București. A fost ok, acum sunt la Iași, în fiecare săptămână mă duc la Iași cu avionul. Atunci a fost mai greu, a trebuit să mă duc la București să mă apuc de bussines. Ăla a fost un moment greu, distanța ne omoară. Acum am remediat-o, merg în fiecare săptămână, vacanțe, îmi văd familia. Mie îmi e foarte greu când sunt departe de familie.

Cătălin ne-a mai mărturisit că a rămas șocat după moartea lui Mihai Leu, pe care l-a cunoscut foarte bine.

,,A fost un șoc. Eu l-am cunloscut pe Mihai. A venit la mine la sală. Ne-am antrenat împreună. Mă uitam la el, cum are puterea să zâmbească… Tot timpul cu bun simț, un suflet bun, să zâmbească mereu și cu toată boala lui nu a arătat-o niciodată„, a mai spus Cătălin Moroșanu pentru CANCAN. RO.

