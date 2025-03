Cătălin Scărlătescu, dezvăluiri savuroase despre momentul când a cerut-o pe Doina Teodoru! A umblat o lună cu inelul în buzunar! Cum s-a îmbogățit după Revoluție

Cătălin Scărlătescu și Doina Teodoru sunt împreună de mai bine de trei ani, iar celebrul chef de la Pro TV și-a dorit ca relația să treacă la nivelul următor. Anul trecut, i-a dezvăluit iubitei sale intențiile și i-a pus pe deget inelul. Scena s-a petrecut într-un restaurant din București, în compania a doi prieteni, posibili părinți spirituali. În interviul exclusiv acordat pentru CANCAN.RO, juratul de la MasterChef a făcut dezvăluiri savuroase despre pregătirile dinainte, alegerea momentului potrivit, dar și reacția fabuloasă a partenerei sale de viață. Probabil că va urma și nunta, dar în ritmul lor. De asemenea, Cătălin Scărlătescu ne-a mărturisit cum s-a îmbogățit după revoluție, gastronomia fiind marea lui pasiune, care i-a asigurat totodată și un confort financiar pe măsură.

Cătălin Scărlătescu s-a întors anul trecut în ograda Pro TV-ului, post de televiziune unde el și colegii săi, Florin Dumitrescu și Sorin Bontea, au debutat și unde au devenit cunoscuți. Celebrul Chef se simte bine în lumina reflectoarelor, dar și în bucătărie, fiind unul dintre cei mai apreciați chefi.

Cătălin Scărlătescu: “L-am ținut în buzunar vreo lună, n-am găsit momentul”

CANCAN.RO: Având în vedere că a existat cererea, inelul, ce rezoluții ai pentru 2025?

Cătălin Scărlătescu: Păi eu sunt rac. Racul nu merge de-a dreptul, merge într-o parte așa, ocolit. Am luat-o prin învăluire. Nu știu, să vedem, nu accelerăm niciodată. Mai devreme sau mai târziu, într-un fel sau altul, eu sper că bine timpul le va rezolva pe toate.

CANCAN.RO: Cum ai gândit momentul cu inelul? A fost o chestie spontană sau un plan bine pus la punct?

Cătălin Scărlătescu: L-am ținut în buzunar vreo lună până să-mi fac curaj. Nu, curajul l-am avut, dar n-am găsit momentul. Și când să-i spun, i-am spus așa, cu o voce mai stinsă. Nu m-am lăudat, n-am țipat, n-am urlat, nu m-am dus în fața populației, nu am făcut-o într-o piață. Nu am făcut nimic public. Ceva mic, restrâns. Eram la o masă noi și doi prieteni.

CANCAN.RO: Adică viitorii nași?

Cătălin Scărlătescu: Posibil.

CANCAN.RO: A emoționat-o momentul, a plâns de fericire?

Cătălin Scărlătescu: Păi în prima fază n-a auzit. „Ce zici, mă, acolo?” (n.r. râde) Ce să fac!? Nu sunt bun la așa ceva!

CANCAN.RO: Inelul s-a potrivit? Ai nimerit dimensiunile?

Cătălin Scărlătescu: Stăm în casă de atâta amar de vreme. I-am luat inelul, i l-am măsurat, am nimerit-o până la urmă.

CANCAN.RO: Să ne întoarcem un pic în timp. Dacă ai câștiga un premiu mare în bani sau ai câștigat poate la începuturi, în ce l-ai investit?

Cătălin Scărlătescu: Nu m-am gândit niciodată cum ar fi să câștigi un premiu, pentru că eu am câștigat mai mult decât foarte mulți în lumea asta. Uitați-vă la mine, evoluția mea deja este un mare câștig, așa că nu-mi fac probleme de bani niciodată. Atâta timp cât am cuțitul ăsta virtual în mână, o să pot să prestez ca bucătar toată viața mea, așa că până la adânci bătrâneți voi munci. Nu știu cât mai durează cu televiziunea, dar în zona de gastronomie voi rămâne în permanență.

Cătălin Scărlătescu: “Nu știu cât mai durează cu televiziunea, dar în zona de gastronomie voi rămâne”

CANCAN.RO: Care a fost momentul în evoluția ta, când ai început efectiv să câștigi, să ai acest confort financiar?

Cătălin Scărlătescu: Am avut norocul să câștig bani de mic. Prin 1990, eram deja plecat afară. Și ajunsesem prin 2000, câștigam aproape 3500 de mărci. În Germania, câștigam cam cât un medic. Așa că nu pot să mă plâng că am câștigat puțin. Am muncit mult, am învățat mult și am urcat foarte repede în ierarhia gastronomiei și atunci bineînțeles că toate pozițiile astea sus puse sunt și bine plătite, dar sunt foarte bine plătite doar atunci când prestezi, când există un endorsement. În momentul în care nu prestezi, nu primești. Așa că din momentul acela, deci mai devreme de 2000, eu am lucrat pe bani frumoși, foarte frumoși.

Foto: Instagram

