Cătălin Zmărăndescu, prima reacție dupa ce Elena Chiriac a pierdut FINALA Survivor Romania 2022

Cătălin Zmărăndescu (49 de ani) a comentat plecarea fostei sale colege de la Survivor România, Elena Chiriac (20 ani). De la sportiv la sportivă, fosta gardă de corp a lui Gigi Becali a dezvăluit ce a reușit tânăra concurentă să facă, de fapt, la emisiunea de la PRO TV.

Competiția Survivor România 2022 a ajuns la final. Marți seara, în marea finală s-au luptat Elena Chiriac, Ionuț Popa și Alex Delea. Premiul cel mare, de 100.000 de euro a fost câștigat de Alex Delea. La auzirea acestei vești, fostul coleg al tinerei, Cătălin Zmărăndescu, a dorit să transmită un mesaj neașteptat.

Relația dintre Cătălin Zmărăndescu și Elena Chiriac a fost una destul de controversată și discutată de colegii de echipă. Laura Giurcanu spunea că sunt foarte apropiați și că se susțin unul pe celălalt. Pe de altă parte, Andreea Tonciu a mărturisit că au dormit mereu împreună și că erau mult prea atașați unul de celălalt. Cu toate acestea, cei doi sportivi par să fi rămas, în continuare, prieteni, chiar dacă fosta gardă de corp a lui Gigi Becali are de aproape două ori vârsta multicampioanei la Taekwondo. (CITEȘTE ȘI: Cine este de fapt Alex Delea, câștigătorul Survivor România 2022. Dramele prin care a trecut barmanul)

Cătălin Zmărăndescu despre Elena Chiriac:„Un copil de 19 ani, imatur”

Cătălin Zmărăndescu a dezvăluit cât de mult respect îi poartă fostei sale colege de la Survivor România, Elena Chiriac. Sportivul a lăudat-o pe tânără pentru performanțele sale din cadrul competiției de la PRO TV.

„Un copil de 19 ani, imatur, cum au spus unii, le-a dat clasă multora. A ajuns în această finală… Nu cred că există finală mai potrivită. Nu am de ce să mă supăr, asta e finala pe care eu am visat-o, mi-am dorit-o… s-a întâmplat. Ea are 20 de ani în momentul ăsta, are toată viața înainte și poate să facă multe lucruri frumoase’, a spus Cătălin Zmărăndescu despre Elena Chiriac. (CITEȘTE ȘI: Motivul pentru care Elena Chiriac a izbucnit în plâns, seara trecută, la Survivor România: ”De când mă știu, oamenii m-au subestimat”)