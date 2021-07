Câte clase are, de fapt, Alex Velea. A rămas repetent un an!

Alex Velea este în industria muzicală românească de ani buni. Artistul s-a orientat spre muzică încă din vremea liceului și a crezut în visul său, iar acum culege roadele. A ales meseria înainte de orice, iar asta i-a speriat pe părinții săi în primii ani, mai ales că nu a mai acordat atât de multă importanță școlii, așa cum își doreau aceștia.

Invitat în cadrul unei emisiuni de televiziune, Alex Velea a vorbit despre începuturile carierei sale și despre anii de facultate și liceu. Artistul și-a dorit mereu să își facă părinții mândri și a reușit acest lucru. Cântărețul a declarat că în anii de liceu a fost un elev exemplar, fiind chiar olimpic la mai multe materii.

Însă după ce a câștigat un concurs de muzică, Alex Velea a început să se axeze mai mult pe partea profesională. Au început concertele, evenimentele și acest lucru l-a făcut să treacă școala pe planul doi. Deși a încercat să le facă pe toate cum trebuie, artistul a recunoscut că a rămas repetent un an.

Firea ambițioasă, Alex Velea nu s-a lăsat și a încercat să își facă părinții mândri până la capăt. S-a înscris la facultate și chiar și-a luat și diploma de licență, chiar dacă a știut mereu că nu va profesa în domeniu și că tot timpul va alege muzica.

„Mama era disperată. Îmi zicea să mă duc la școală, nu avea încredere. Când am dat licența, am zis că știu doar titlul, profesorii se uitau la mine, colegii la fel, probabil se așteptau să încep să cânt. M-au întrebat de ce îmi doresc diploma, le-am promis că nu o să încep să profesez niciodată, voiam diploma de dragul mamei mele”, a povestit Alex Velea, la Xtra Night Show.

Alex Velea, despre viața de artist

După ce și-a făcut mama mândră și și-a terminat studiile, Alex Velea s-a dedicat în totalitate muzicii. Acesta a mărturisit că nu se vede făcând nimic altceva, însă a recunoscut că viața de artist nu este numai roz.

Acesta a spus că muzica este aproape o loterie și că astăzi poți să ajungi în topuri, iar mâine să dispari. Deși este o meserie riscantă, Alex Vela este extrem de mândru de ceea ce face și a găsit un echilibru în tot.

„Dacă nu agonisești și noi până la 30, 40 de ani nu agonisim că suntem toți petrecăreți… Și eu am trecut prin greu, dacă nu era Antonia nu eram în stare să pun un ban deoparte, a contat foarte mult în viața mea. Până atunci nu am strâns nimic, nu am făcut nimic și am făcut câțiva bani frumoși, dar nu s-a legat”, a mai spus Alex Velea.



Sursa foto: Instagram