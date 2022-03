Câte clase și ce studii are CRBL, de fapt! Concurentul de la Survivor România de la Pro TV a făcut Grupul Şcolar Industrial Construcţii Căi Ferate

CRBL este unul dintre concurenții de la Survivor România 2022. Artistul face parte din echipa Faimoșilor, iar seara trecută a fost nominalizat, din nou, să fie trimis în exil. Câte clase și ce studii are CRBL, de fapt? Concurentul de la Pro TV a făcut Grupul Şcolar Industrial Construcţii Căi Ferate.

CRBL face parte din echipa Faimoșilor de la Survivor România 2022. Concurentul de la Pro TV a fost nominalizat, seara trecută, de către TJ Miles să fie trimis în exil. În aceeași situație se află și Războinicul Doru Răduță.

Artistul CRBL, pe numele său real Eduard Mihail Andreianu, este unul dintre cei mai ascultați artiști de la noi. În urma cu ceva timp, acesta mărturisea de la ce provine, de fapt, „CRBL”: ”Eu dacă sunt pasionat de versuri, CRBL aşa a apărut, în timp ce făceam versuri. CRBL înseamnă: compun rime bine legate. Cam despre asta e vorba şi mi s-a părut foarte rezonant. Şi pentru că am capul mic am zis că mi se potriveşte acest nume”. Iar, odată ce a fost descoperit pe piața muzicii, a avut parte de succes.

Concurentul de la Survivor România este originar din Pitești. Într-un interviu pentru Adevărul.ro, din anul 2009, CRBL mărturisea că face parte din generația „de sacrificiu”: ”Eu fac parte din acea generaţie de sacrificiu. Am prins vremurile comuniste când stăteam la coadă pentru ouă şi carne, dar şi când copiii se jucau foarte mult şi nu stăteau numai la televizor”.

În continuare, în interviu, artistul a vorbit despre studiile pe care le-a urmat. CRBL a mărturisit că a terminat Grupul Şcolar Industrial Construcţii Căi Ferate, apoi a făcut postliceala. După aceea, cântărețul a mers la Facultatea de Sport și a absolvit și Școala Populară de Arte.

”Sincer, am făcut 20 de ani şcoală mai mult ca să scap de armată”, spunea CRBL.

Cât despre dans, CRBL se înscrisese, în anul 1994, în trupa Trivale. A povestit în cadrul interviului cum a ajuns, de fapt, să fie parte a grupului respectiv: ”În 1994, m-am înscris în trupa Trivale din oraş. Dar povestea întreagă nu este aşa. Eu şi sora mea mergeam la UNICEF, unde ea cânta la chitară, iar eu la mandolină. Pe holul Palatului Copiilor, dansau cei de la trupă. Desigur, eu mă uitam pe ascuns şi le învăţam mişcările. Când m-am dus la ei, deja ştiam câteva mişcări. Apoi mi-am dorit să ajung cel mai bun cu trupa Trivale. Astfel că plecam de dimineaţă la sală şi o deschideam, porneam căldura şi măturam sala. Cu timpul am devenit coregraful lor”.

Cum a luat naștere Trupa Simplu

Ulterior, a luat naștere Trupa Simplu: ”Eu terminasem de pregătit o grupă de dans şi voiam să-mi fac trupă. Pe Piticu’ l-am luat de la grupa de juniori. Francezu’ era la o trupă concurentă, iar atunci când era în armată mi-a trimis o scrisoare, pe care o mai am şi acum, să-mi spună că vrea la noi în trupă. Omul Negru dansa prin cluburi, a venit şi ne-a arătat cum se mişcă şi l-am luat în trupă. În 1998 formasem trupa Mesaj Nou.

Am început să cânt când eram în trupa Mesaj Nou. Ţin minte că am băgat al doilea salariu în studio să ne facem versuri şi melodii. Când ne-am lansat noi era perioada trupelor de dance, Andre sau 3rei Sud Est, aşa că am făcut muzică doar ca să ne vadă lumea cum dansăm. Dar de muzică m-am apucat cu adevărat când a venit şi Smiley în trupă. Desigur, Moga, căruia îi sunt foarte recunoscător, m-a învăţat cele mai multe despre cântat. Dar, vorbind serios, eu nu sunt un cântăreţ, ci un entertainer. Eu fac spectacol mai mult”.