Câte kilograme s-a îngrășat Roxana Vancea în patru luni de sarcină. Anunțul care i-a surprins pe fani

Roxana Vancea se pregătește să devină mamă pentru a doua oară. Un urmă cu puțin timp a anunțat sexul bebelușului, dar și faptul că sarcina nu i-a afectat până acum aproape deloc silueta.

O adeptă a sportului și a stilului de viață sănătos, Roxana nu a luat în greutate nici măcar un kilogram, deși se află deja în luna a patra, iar nașterea este din ce în ce mai aproape.

Vezi și: Anna Lesko, aproape goală pe Instagram! Cum a reacționat Roxana Vancea când a văzut ipostaza incendiară

„L-am pus pe Milan să anunțe, dar nimeni nu înțelegea. Așa i-am anunțat, dar, oricum, se așteptau pentru că noi ne gândeam la treaba asta. L-am întrebat înainte pe Milan pentru a vedea dacă vrea o surioară sau un frățior.

(…) Nu am voie să fac foarte multă mișcare. Încerc să mănânc cât mai sănătos, acum nu mai mănânc dulciuri, mănânc fructe. Am luat 800 de grame. (…) Mi-a fost rău două săptămâni, în rest nu am avut nimic, nu am simțit nimic.”, a spus Roxana Vancea la ProTV.

Copilul se va numi Ayan

Invitată în cadrul emisiunii ”La Măruță”, Roxana Vancea a făcut dezvăluiri despre copilașul pe care urmează să-l aducă pe lume. Fosta asistentă TV nu a venit singură, ci însoțită de băiețelul ei vitreg. Roxana Vancea va naște în luna noiembrie și optează pentru o naștere naturală.

Ei bine… în această toamnă, vedeta va deveni mămică de băiat. Micuțul Milan și-a dorit foarte mult un frățior și iată că visul lui s-a îndeplinit. Totodată, el a fost cel care a ales numele noului membru al familiei. Și anume… Ayan. Și… tot el a fost cel care i-a anunțat pe părinții Roxanei Vancea că vor avea un nepoțel.

Roxana Vancea s-a cununat civil cu Dragoş Paiu în urmă cu aproape 2 ani

Roxana Vancea s-a căsătorit cu Dragoș Paiu pe 19 decembrie 2019 – cununia civilă a fost organizată în mare secret, iar mirilor le-au fost alături doar câteva rude și prietenii apropiați. Cunoscutul antrenor de fitness are un băiețel dintr-o relație anterioară. Milan are trei ani și se înțelege de minune cu mama lui vitregă, care a făcut parte din echipa de la “’Neatza cu Răzvan şi Dani”.

Nu rata: Însărcinată cu primul copil, Roxana Vancea se confruntă cu probleme de sănătate: “Mi-a fost rău”