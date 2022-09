Câți bani a câștigat Mihai Trăistariu în timpul sezonului estival. Cântărețul are mai multe apartamente în stațiunea Mamaia

Mihai Trăistariu (42 de ani) a câștigat sume frumușele din turism vara această. Cântărețul deține 6 apartamente în stațiunea Mamaia. Iată ce va face acum cu suma de bani pe care a strâns-o pe timpul sezonului estival.

În cadrul unui interviu acordat recent, Mihai Trăistariu a vorbit despre câți bani a încasat vara aceasta din închirierea celor șase apartamente pe care le deține în județul Constanța în stațiunea turistică Mamaia.

Cât a strâns Mihai Trăistariu din chiria apartamentelor din Mamaia

La finalul acestui sezon estival, cântărețul a făcut un calcul, pentru a vedea cu cât a ieșit pe plus din închirierea imobilelor pe care le are pe litoralul românesc. Potrivit spuselor lui Mihai Trăistariu, vara aceasta a reușit să strângă 30.000 de euro, bani pe care îi va reinvesti.

”A mers bine, vara aceasta, am strâns cam 30.000 de euro, din închiriere, văd că mă descurc bine și din turism, nu numai din muzică. La un moment dat, am vrut să îmi fac un hotel la Mamaia, pe terenul pe care îl dețineam, dar până la urmă am făcut schimb cu cele șase apartamente, pe care în fiecare vară le scot spre închiriere.

Vin turiști serioși, curați, lasă totul în ordine, nu am avut probleme. Uneori facem și fotografii împreună, unii revin, pentru că s-au simțit bine. Mă bucur că nu fac pagubă, nu am plătit mult la curent, nu au folosit aerul condiționat, probabil că au stat mai mult la plajă”, a mărturisit Mihai Trăistariu, în timpul interviului.

În ce vrea să investească Mihai Trăistariu cei 30.000 de euro

Mihai Trăistariu este cetățean de onoare în orașul său natal, Piatra-Neamț, și are de gând să construiască o pensiune acolo. Când a devenit cetățean de onoare a primit, pe lângă altele, un teren de 500 de metri pătrați și are acolo vrea să construiască un imobil pe care de mult timp îl visa. Cântărețul a mai mărturisit că la bătrânețe se va retrage în Piatra-Neamț, acolo unde vrea să locuiască până la sfârșitul vieții.

”Eu sunt cetățean de onoare al orașului Piatra-Neamț, după Eurovision m-au făcut, prin 2009. Mi-au dat titlul, o medalie, o diplomă, un loc de veci, un teren de vreo 500 de metri pătrați, undeva la marginea orașului, nu l-am văzut niciodată, dar o să merg la primărie ca să văd unde este exact, și mai am și gratuitate pe mijloacele de transport în comun, pe autobuze și pe microbuze. Spre bătrânețe, mă voi muta definitiv la Piatra-Neamț, însă până atunci voi ridica pe acel teren o pensiune. Aș trăi în liniște deplină, la aer curat, mie oricum îmi place turismul, mi-a mers bine, am câștigat bani frumoși”, a mai povestit cântărețul, pentru EGO.

