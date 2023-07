Câți bani a scos din buzunar Ioana Tufaru pentru o scurtă vacanță la Eforie Nord. Puțini vor crede: „Ne gospodărim acolo”

Ioana Tufaru a mers cu familia într-o scurtă vacanță în stațiunea Eforie Nord. Ea și soțul ei, Ionuț, și-au făcut bagajele și au evadat câteva zile din Capitală direct pe litoralul românesc. Cei doi nu au regretat deloc sejurul, chiar dacă au plecat de acolo când le era lumea mai dragă. Câți bani au cheltuit pentru trei zile la mare?

Ioana Tufaru a plănuit o scurtă vacanță la mare, așa că a ales drept destinație una dintre cele mai căutate stațiuni de la noi. Ea și soțul ei au făcut bagajele și au fost pregătiți să plece pentru 3 zile din București, să se bucure de apa mării. L-au avut alături, bineînțeles, și pe micuțul Luca, fiul lor, care s-a bucurat să fie la plajă. Fiica regretatei Anda Călugăreanu a decis că este mult mai bine pentru ei să meargă la mare cu un tren privat, nicidecum cu CFR. Cel mai probabil, a avut o experiență neplăcută în trecut și n-a vrut să o repete, ținând cont că-l aveau și pe fiul lor cu ei.

Câți bani a cheltuit Ioana Tufaru la mare

Ioana Tufaru și soțul ei au cheltuit, în trei zile la mare, circa 800 de lei pentru cazare și mâncare. Femeia s-a declarat mulțumită pentru scurta vacanță, chiar dacă nu au putut sta mai mult. Secretul sumei modice este faptul că nu au mâncat în oraș. Fiica Andei Călugăreanu și partenerul ei de viață au preferat să cumpere mâncare de la supermarket.

„Am stat 3 nopți și ne-am cazat în Eforie Nord la un loc de vis, unde ne-a plăcut foarte mult și unde vom reveni mereu cu drag! Am plecat cu trenul (privat, am renunțat de mult la serviciile CFR)! Am cheltuit cu totul cam 800 de lei cu tot cu mâncare. Pentru că noi cumpărăm din supermarket și ne gospodărim acolo că este bucătărie! Luăm sticle de suc și deșertăm în sticle mai mici și le punem în lada frigorifică și mergem pe plajă”, a dezvăluit aceasta, pentru ciao.ro.

Ioana și Ionuț nu au voie să se expună la soare, acesta fiind și unul dintre motivele pentru care sejurul lor a fost atât de scurt. Au stat tot timpul sub umbrelă, să se ferească de razele puternice. Chiar și așa, femeia spune că nu crede că vor mai avea o vacanță vara aceasta din cauza situației financiare, care nu este tocmai bună. „Nu cred că mai plecăm nicăieri vara asta, că nu prea ne permitem financiar să plecăm atât de des!”, a mai spus Ioana Tufaru.