Câți bani ar trebui să plătești la gaze în iarna 2025-2026, dacă ai un apartament cu 2 camere

Pe măsură ce se apropie sezonul rece, proprietarii de apartamente cu centrale termice proprii se întreabă cât va costa încălzirea pe gaz în această iarnă. Pentru mulți români, gazul rămâne una dintre cele mai eficiente soluții pentru a menține confortul termic în locuință, însă costurile pot varia semnificativ în funcție de consum, izolație și temperatura dorită.

În toamna anului 2025, prețul gazelor naturale pentru populație este plafonat la 0,31 lei/kWh, TVA inclus. Această limitare face ca variațiile mari de tarif să nu fie o problemă în această iarnă, însă suma finală depinde în mare măsură de cât gaz consumă fiecare apartament.

Câți bani ar trebui să plătești la gaze în iarna 2025-2026

Pentru un apartament de două camere, cu o suprafață de aproximativ 50–60 de metri pătrați și o centrală în stare bună de funcționare, consumul mediu în sezonul rece poate varia între 900 și 1.200 kWh pe lună, dacă temperatura ambientală este menținută în jurul valorii de 21 de grade Celsius. În cazul unui sezon de cinci luni, care include noiembrie, decembrie, ianuarie, februarie și martie, consumul total se poate situa în jurul a 6.000 kWh, ceea ce conduce la o factură de aproximativ 1.860 de lei. Aceasta echivalează cu o medie lunară de aproximativ 372 de lei, însă valorile pot crește în lunile cu temperaturi foarte scăzute și scădea atunci când vremea este mai blândă sau soarele încălzește suplimentar apartamentul.

Temperatura dorită în locuință influențează direct consumul de gaz. Menținerea unei temperaturi mai ridicate, de exemplu între 23 și 24 de grade Celsius, poate duce la un consum de până la 7.500 kWh pe întreaga perioadă a sezonului rece, ceea ce se traduce într-o factură de aproximativ 2.300 de lei. Chiar și câteva grade în plus afectează semnificativ costul final, demonstrând că încălzirea mai intensă se resimte în bugetul gospodăriei.

În schimb, utilizatorii mai atenți la economii pot reduce temperatura la 18–19 grade și pot folosi centrala doar în intervalele esențiale, ceea ce poate reduce consumul total la circa 4.500 kWh și factura sezonieră la aproximativ 1.400 de lei. Această diferență evidențiază impactul strategiilor de economisire și al comportamentului de utilizare asupra cheltuielilor pentru energie.

