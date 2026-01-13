Acasă » Știri » Câți bani încasa Gabriela Cristea ca să apară în emisiunea lui Măruță, la Pro TV. Și ea a rămas fără job

De: Anca Chihaie 13/01/2026 | 12:57
Gabriela Cristea și Măruță vor colabora

După o absență de aproximativ un an de pe micile ecrane, Gabriela Cristea a revenit în atenția publicului, de această dată într-un rol diferit față de cel cu care telespectatorii o obișnuiau. Vedeta, care și-a concentrat timpul în ultima perioadă pe viața de familie și pe diverse proiecte personale, a făcut parte din echipa de jurați a concursului culinar „Cozonacul de Aur”. Dar se pare că revenirea nu a fost pentru mult timp, o dată cu eliminarea emisiunii „La Măruță” din grila de programe.

Emisiunea „La Măruță”, prezentată de Cătălin Măruță timp de 18 ani, se va încheia oficial. Această decizie vine după ani de fluctuații ale audiențelor, care au devenit o preocupare constantă pentru conducerea televiziunii. În ultimele sezoane, cifrele de rating ale emisiunii nu au mai atins performanțele din trecut, iar analiza tendințelor de audiență a condus la luarea deciziei de a scoate programul din grila de difuzare.

Câți bani făcea Gabriela Cristea din emisiunea „La Măruță”

Venirea Gabrielei Cristea în acest proiect a fost anunțată în cadrul emisiunii „La Măruță”, care se apropie de final după aproape două decenii de difuzare. Contractul semnat de vedetă, în direct, a prevăzut o remunerație de aproximativ 1.000 de euro pentru fiecare ediție în care va participa.

„Eram pregătit cu aplauzele, ca și cum eram sigur că vei semna. Știi, în sensul acesta vorbesc. Trebuie să-ți fac puțin pregătirea pentru concursul Cozonacul de Aur, care începe luni, săptămâna viitoare. În felul următor se va desfășura: tu vei fi jurat permanent.”, a spus Măruță la momentul respectiv în emisiune.

„La Măruță” a reprezentat, timp de aproape două decenii, un reper important în zona de divertisment de la Pro TV. Emisiunea a debutat în urmă cu 18 ani, după ce Cătălin Măruță a părăsit Televiziunea Română, și a reușit să câștige rapid popularitate datorită combinației de interviuri cu vedete, momente de divertisment și rubrici diverse. Cu toate acestea, în ultimii ani, programul a întâmpinat dificultăți în a menține interesul publicului și a fost supus unor analize detaliate din partea echipei de conducere a postului.

Transformarea Gabrielei în jurat al „Cozonacului de Aur” poate fi privită și ca o strategie a Pro TV de a diversifica oferta de programe, prin introducerea unor competiții cu tematică culinară, o zonă de interes tot mai mare pentru telespectatori.

Ce rol avea Gabriela Cristea în emisiune

„Cozonacul de Aur” s-a impus ca un eveniment tradițional al emisiunii „La Măruță”, reunind pasionați de cozonaci din întreaga țară, fiecare dornic să își testeze rețetele și să cucerească juriul prin calitatea produselor sale. Concursul se desfășoară pe etape eliminatorii, iar evaluarea se face pe mai multe criterii: aspectul cozonacului, textura, gustul, bogăția umpluturii și măiestria în preparare. În plus, edițiile speciale de Crăciun și Paște au transformat această competiție într-o rubrică tradițională și așteptată de telespectatori în pragul sărbătorilor.

Pe lângă provocarea culinară, „Cozonacul de Aur” aduce în prim-plan povești captivante ale participanților, oameni obișnuiți care ascund talente surprinzătoare. Printre concurenți s-au remarcat atât „regina cozonacilor de un metru”, cât și persoane care activează în domenii neașteptate, de la structuri militare la corporații, toate găsindu-și în bucătărie pasiunea și echilibrul personal. Astfel, concursul nu doar că promovează arta cozonacului, ci devine și o platformă pentru a descoperi oameni cu povești fascinante și cu dedicare pentru tradiția culinară.

