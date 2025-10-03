Câți bani încasează un livrator Glovo care muncește pe timp de ploaie? Suma incredibilă care îi intră în buzunar, deși clienții achită o suprataxă

În ultimele luni, se discută mult despre platformele de livrare de mâncare, iar Glovo este adesea în centrul atenției. Un lucru care atrage interesul este modul în care sunt gestionate sumele suplimentare plătite de clienți pentru livrările făcute în condiții de vreme proastă.

În teorie, aceste sume, uneori numite „bonusuri de vreme rea”, sunt oferite ca un motiv pentru curieri să lucreze mai mult, pentru a se compenseze efortul adițional când plouă sau ninge. În realitate, lucrurile sunt diferite: deși clienții plătesc câțiva lei în plus pentru o comandă, curierul primește doar o sumă mică, adesea câteva zecimi.

Câți bani încasează un livrator Glovo care muncește pe timp de ploaie

Situația a provocat nemulțumirea și surprinderea curierilor, care cred că efortul lor în condiții grele ar trebui recompensat în mod corect. În practică, salariul unui livrator pentru o comandă comună poate fi aproape același ca și pentru una făcută în ploaie torențială, chiar dacă el suferă riscuri și efort suplimentar.

Un livrator Glovo a decis să își exprime povestea și întâmplarea pe platforma Reddit. Bărbatul povestește cum sunt păcăliți și cum acești bani pentru vremea rea pe care îi dă fiecare persoană atunci când comandă din aplicație pentru ei nu sunt nimic.

„Ați crede ca acestia se duc integral la livrator insa dupa ceva experienta de livrat cu glovo va spun ca in realitate, curierul ajunge sa primeasca doar cateva zeci de bani (chiar in momentul asta am calculat cu telefonul in mana, pentru o comanda de 9.18 lei, as ajunge sa primesc 9.48 daca mi se da bonusul de vreme rea, dupa clientul plateste cativa lei buni in plus)”, a transmis bărbatul.

În paralel, România continuăsă fie o țară în care locuiesc muncitori străini care lucrează temporar sau pe termen lung, în domenii precum construcții, servicii sau livrări. În prezent, aproximativ 120.000 de cetățeni străini locuiesc în România, mulți venind din țări ca Sri Lanka, Nepal sau Bangladesh. Acești lucrători devin parte din comunitățile locale și contribuie la economia țării, adesea acceptând joburi dificile, inclusiv cele care implică munca în vreme proastă sau ore flexibile.

