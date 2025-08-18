Cauza morții Ralucăi Pânzaru, tânăra de 28 de ani găsită fără suflare într-un apartament din Iași. Răsturnare de situație!

La câteva săptămâni după ce Raluca, o tânără de doar 28 de ani, și-a găsit sfârșitul într-un apartament din Iași închiriat în regim hotelier, medicii legiști au stabilit și cauza decesului. Până acum s-a vehiculat intens ipoteza sinuciderii, însă realitatea se pare că este alta. Care spun specialiștii că a fost cauza decesului?

Tragedia s-a petrecut pe 27 iulie 2025, atunci când Raluca a fost descoperită fără suflare, în cadă, într-un apartament de la marginea Iașului. Alarma a fost dată de proprietar, care, îngrijorat că tânăra nu mai răspundea la telefon, a apelat imediat 112. Descoperirea a șocat comunitatea locală, iar vestea a făcut rapid înconjurul orașului. La scurt timp, anchetatorii și medicii au început să caute răspunsuri pentru moartea suspectă a tinerei de 28 de ani.

Medicii legiști au stabilit cauza morții Ralucăi

În urmă cu doar câteva săptămâni, Raluca a fost descoperită fără viață în apartamentul pe care îl închiriase. La fața locului au ajuns de urgență pompierii, polițiștii și un echipaj medical. Din păcate, medicii nu au mai putut face nimic altceva decât să constate decesul. Ușa apartamentului era încuiată pe interior, iar pe trupul tinerei nu existau urme de violență.

Aceste detalii i-au condus pe anchetatori la două ipoteze principale: fie Raluca și-a pus capăt zilelor, fie a murit din cauze naturale. Cum moartea unei tinere de doar 28 de ani ridica numeroase semne de întrebare, cercetările au fost amănunțite.

În tot acest timp, în spațiul public au apărut speculații potrivit cărora apartamentul fusese ales special pentru o sinucidere pusă la cale. Însă, după câteva săptămâni de așteptare, rezultatele oficiale au schimbat complet perspectiva asupra cazului.

Autopsia a arătat că Raluca nu s-a sinucis, ci a murit din cauza unui edem pulmonar. Această afecțiune gravă presupune acumularea de lichid în plămâni, ceea ce face imposibilă respirația normală și poate duce rapid la deces.

Astfel, se pare că în cazul Ralucăi nu a fost vorba despre o crimă și nici despre un gest extrem, ci despre o problemă medicală apărută pe neașteptate. Moartea fulgerătoare a tinerei a i-a zguduit din temelii familia și prietenii, care au fost nevoiți să își ia rămas bun prea devreme.

Ea este tânăra de 28 de ani găsită fără suflare în cadă, într-un apartament din Iași. Raluca a fost înmormântată în rochie de mireasă

