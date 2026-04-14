Ce a făcut Iisus Hristos timp de 40 de zile după Înviere? Toate aparițiile Mântuitorului din dimineața Învierii până la Înălțare!

Din dimineața Învierii, momentul care a schimbat istoria omenirii și până la Înălțare, Mântuitorul s-a arătat de mai multe ori ucenicilor săi, dar și unor mulțimi mari de oameni. CANCAN.RO îți arată exact traseul Mântuitorului de după Înviere și toate întâlnirile sale cu oamenii.

Dimineața primei zile a săptămânii, după Sabat, duminică, are loc unul din momentele importante ale creștinismului. Mironosițele, adică femeile purtătoare de mir pentru ungerea corpului Mântuitorului, descoperă mormântul gol.

Dimineața Învierii, ziua în care mormântul a fost gol

Salomeea, Maria Magdalena și Maria-mama lui Iacov, merg dis-de dimineață cu miresme pentru a unge trupul lui Iisus Hristos, conform obiceiurilor funerare iudaice. Ajunse la mormânt, femeile observă că piatra mare care închidea intrarea era rostogolită iar mormântul era deschis.

În interiorul mormântului, femeile întâlnesc un înger care le spune că Hristos a înviat. Salomeea și Maria – mama lui Iacov, pleacă înfricoșate, dar Maria Magdalena mai rămâne singură, plângând lângă mormânt. Este momentul în care ea îl vede pe Iisus Hristos, dar nu îl recunoaște. Crezând că este grădinarul, îl întreabă unde a dus trupul mântuitorului.

Atunci când îi aude vocea, Maria îl recunoaște pe Iisus, dar acesta nu o lasă să îl atingă și o trimite să vestească ucenicilor Învierea sa.

Femeile plecate de la mormânt îl întâlnesc și ele

Salomeea și Maria, mironosițele care fug de la mormânt speriate de apariția îngerului, resimt în același timp o enormă bucurie și se îndreaptă spre locul unde erau adunați ucenicii, spre a le da vestea cea bună. Pe drum, Mântuitorul li se arată și le spune simplu: „Bucurați-vă!” Femeile se apropie de el, îi cuprind picioarele și i se închină.

Este prima oară când Iisus este atins, confirmând că astfel că Mântuitorul este real, nu o apariție iluzorie. Iisus transmite prin ele un mesaj ucenicilor – aceștia trebuie să meargă în Galillea, acolo urmând să li se arate și lor. Aceasta este și prima apariție colectivă a Mântuitorului.

Iisus Hristos i se arată lui Petru

Această apariție este una aproape secretă, dar și una din cele mai profunde. Nu există o descriere narativă completă, dar apariția este confirmată în mai multe texte: Evanghelia după Luca, dar și în Prima Epistolă a lui Pavel către Corinteni.

Nu avem detalii despre locul exact sau cuvintele schimbate și nici despre durata întâlnirii. Dar putem deduce că a fost o întâlnire cu caracter intim și profund emoțional, mai ales dacă ne gândim că Petru, cu câteva zile înainte, se lepădase de trei ori de Iisus.

Apariția de pe drumul spre Emaus

Doi dintre ucenici, din care unul este nenumit iar celălalt știm că este Cleopa, pleacă din Ierusalim pe un drum de 11 km, spre Emaus. Cei doi sunt triști, dezorientați după răstignire. Pe drum discută cele întâmplate, iar Iisus li se alătură, dar merge cu ei ca un străin.

Îi întreabă despre discuția lor, dar ei nu îl recunosc într-o primă fază. Ajunși la Emaus, ucenicii îl roagă pe „străin” să rămână și să mănânce cu ei. Iisus stă la masă, ia pâinea, o binecuvântează și o frânge, un gest similar cu cel de la Cina cea de Taină. Este și momentul în care ucenicii îl recunosc. În același moment, Mântuitorul se face nevăzut. Deși era seară, aceștia parcurg imediat drumul înapoi spre Ierusalim și povestesc celorlalți ucenici cele întâmplate.

Apariția în fața ucenicilor în camera încuiată

În aceeași seară, a zilei Învierii, ucenicii stau adunați într-o casă din Ierusalim, cu ușile încuiate de frica represaliilor căpeteniilor care îl răstigniseră pe Iisus. Doar Toma lipsea dintre ei. Ucenicii se află într-o stare de confuzie și nesiguranță, temându-se că ar putea avea aceeași soartă ca Mântuitorul.

Deși ușile sunt încuiate, Iisus apare în mijlocul lor. Acest detaliu arată că trupul înviat nu era limitat de barierele fizice, dar că este totuși real și nu o viziune. Pentru a fi mai credibil, Iisus le arată mâinile și coasta sa. Ucenicii trec de la tristețe la bucurie iar, în final, Iisus suflă Duh Sfânt asupra lor.

Apariția cu Toma, la opt zile după Înviere

Toma, auzind cele întâmplate în seara Învierii, și nefiind prezent, nu îi crede pe ucenici. Acesta este ferm și afirmă că nu va crede până nu va vedea semnele cuielor și nu va pune mâna în rana de la coastă. La opt zile de la Înviere, ucenicii sunt din nou adunați, dar de data aceasta Toma este cu ei.

Iisus apare în mijlocul lor și le spune ”Pace vouă!”, apoi i se adresează direct lui Toma, invitându-l pe acesta să îi atingă rănile din palme și pe cea din coastă. Textul nu ne spune dacă verificarea a avut loc, dar știm că Toma a fost convins și îl recunoaște, în sfârșit, pe Iisus. Această scenă va fi foarte importantă în secolele următoare ale creștinismului, subliniind că uneori credința ce survine în urma îndoielii este mai puternică.

Apariția din Galillea și restaurarea lui Petru

După evenimentele din Ierusalim, apostolii merg în Galileea, pescuind la Marea Tiberiadei. Prezenți sunt Petru, Toma, Natanael, Iacov și Ioan, alți doi ucenici nenumiți în textul biblic. Aceștia pescuiesc toată noaptea, dar fără succes. Dimineața, Iisus apare pe țărm, dar ucenicii nu îl recunosc. Acesta le spune să arunce năvodul pe partea dreaptă a corabiei. Atunci ucenicii prind 153 de pești, o cantitate atât de mare că abia pot trage năvodul în barcă.

Iisus este recunoscut de către Ioan, în timp ce Petru se aruncă în apă de bucurie și înoată spre țărm. Ajunși la țărm, ucenicii găsesc foc de cărbuni, pește pus pe jar și pâine. Iisus îi pofește la masă. Cărbunii sunt prezenți acum, dar și în momentul în care Petru se lepădase de Iisus.

Astfel Mântuitorul, după ce mănâncă, îl întreabă pe Petru de trei ori la rând: „Simone, fiul lui Iona, Mă iubești?” De fiecare dată Petru răspunde afirmativ. Astfel Iisus șterge momentele lepădării și, restaurându-l pe Petru din punct de vedere spiritual, îi dă și misiunea de a conduce comunitatea creștină în formare.

Apariția pe munte în Galileea, numită și Marea Trimitere

Întâlnirea stabilită de Iisus imediat după Înviere, atunci când le trimite pe mironosițe să transmită ucenicilor mesajul de a merge în Galileea, se petrece acum. Cei unsprezece ucenici, merg pe un munte nenumit în text, indicat de Iisus.

Când îl văd, ucenicii i se închină, dar textul menționează din nou că unii dintre ei s-au îndoit. După ce le transmite că i s-a dat autoritate deplină în cer și pe pământ, confirmând astfel înfrângerea morții, Iisus îi trimite pe ucenici să boteze și să învețe toate neamurile.

Apariția în fața unei mulțimi mari de oameni

Această apariție nu este descrisă în Evanghelii, dar este menționată de către Apostolul Pavel într-unul din cele mai vechi texte creștine. Acesta ne dezvăluie că Iisus s-a arătat la peste cinci sute de frați deodată.

Această arătare a Mântuitorului este deosebit de importantă deoarece este pentru prima oară când El se arată nu doar apostolilor, ci este o apariție publică cu un număr mare de martori.

Apariția în fața lui Iacov, fratele Mântuitorului

Și această apariție este menționată de către Apostolul Pavel în Prima Epistolă către Corinteni. Nu avem o descriere narativă detaliată, dar importanța momentului este covârșitoare. Conform Evangheliilor, Iacov și restul familiei Mântuitorului nu par a fi credincioși deplin, sunt indicii că erau destul de sceptici și, neînțelegând misiunea Lui, nu îl urmaseră ca ucenici.

Nu avem detalii despre loc sau dialog, dar putem deduce că a fost o întâlnire directă suficient de puternică pentru a produce o schimbare radicală, Iacov devenind apoi unul din liderii puternici ai comunității creștine din Ierusalim.

Învățăturile finale în perioada de după Înviere

Această apariție este sintetizată în Faptele Apostolilor. Nu avem detalii despre locul sau persoanele prezente în afară de ucenici. Se pune accentul pe mesajul trimis de Mântuitor acestora, Iisus oferind lămuriri și detalii despre Împărăția Cerurilor dar și explicarea profundă a scripturilor.

Iisus le vorbește și despre Duhul Sfânt, dar și despre misiunea globală pe care aceștia o au, aceea de a duce învățătura Sa în toate colțurile Pământului.

Înălțarea la cer

Ultima prezență fizică a Mântuitorului are loc la 40 de zile de la Înviere. Numărul de 40 de zile are o semnificație biblică importantă, marcând o perioadă de transformare. Evenimentul are loc în apropiere de Muntele Măslinilor, lângă Ierusalim, locul fiind legat și de începutul Patimilor – care a avut loc tot pe Muntele Măslinilor, în Grădina Ghetsimani.

În momentul în care Iisus a binecuvântat mulțimea, Mântuitorul începe să leviteze, se ridică deasupra pământului și un nor îl acoperă. Privind spre cer, ucenicii îl văd pe Iisus dispărând, dar și doi îngeri în haine albe care le transmit că Iisus va reveni așa cum a dispărut. Înălțarea marchează sfârșitul aparițiilor vizibile și trecerea Lui la o prezență spirituală universală.

