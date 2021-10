Ce a pățit Bianca Brad după ce a fost să scoată bani de la un bancomat. “Am căzut în genunchi când am realizat. Este vorba de o sumă mare!” Actrița a făcut plângere la Poliție

Bianca Brad a fost, marți, într-un mall din Capitală pentru a scoate bani de la un bancomat. Din păcate, din cauza oboselii, a uitat să ridice suma respectivă, iar suma a ajuns în posesia unei tinere. Actrița a realizat ce a pățit când a ajuns acasă și a făcut plângere la poliție.

Invitată la un post de televiziune, Bianca Brad a precizat că experiența i-a lăsat un gust amar, fiind total dezamăgită de atitudinea fetei care se afla în spatele ei, la rând. Actrița și-a amintit că tânăra stătea la coadă, însă nu a avut nicio intenție să o strige pentru a-i atrage atenția cu privire la banii pe care a uitat să-i ridice.

“Marți s-a întâmplat. Am fost la mall, la bancomat, să scot niște bani, însă eram extrem de stresată și obosită, cu multe pe cap. Am introdus suma, am luat cardul, am luat chitanța, însă apoi am plecat fără să mai iau și banii. Suma e una mare, mare. Am realizat abia când am ajuns acasă. Efectiv am căzut în genunchi când am realizat. Repet, este vorba de o sumă mare, pentru că altfel nu era așa o problemă.

Am sunat la bancă și mi-au zis să stau liniștită, că se retrag banii înapoi. Însă mi-am amintit că în spatele meu la coadă era o fată tânără. S-au uitat pe camere și au văzut cum eu am plecat în grabă fără să iau banii, fata din spatele meu a luat banii, s-a uitat spre mine, deci putea să mă strige, însă nu a făcut-o. S-a dus spre toaletă, probabil să numere teancul de bani, apoi s-a întors spre magazine”, a declarat Bianca Brad, la un post de televiziune.

Bianca Brad a apelat la Poliție pentru a-și recupera suma de bani

Pentru că la mijloc este vorba de o sumă mare, Bianca Brad a sunat, inițial, la bancă. Ulterior, a anunțat și poliția, iar acum așteaptă ca oamenii legii să o descopere pe tânăra care a intrat în posesia banilor. Actrița nu vrea, totuși, să-i facă rău și îi transmite să returneze suma, promițându-i că nu va păți nimic.

“Eu am fost la poliție și am făcut plângere, mi-au spus că dacă nu predă banii, se poate ajunge la caz penal. Eu nu-i doresc răul, nu vreau răzbunare, nici nu vreau să știu cine e.

Am vrut doar să ajungă mesajul la ea. Să pună banii într-un plic, să scrie numele meu pe el și să-l depună la bancă. Nu o să public niciodată numele ei, nici dacă o să-l aflu. Este de preferat să aducă banii și să-i depună acolo, înainte să ajungă poliția la ea. Pentru ea fac asta. Nu este prea târziu, poate să returneze ce a luat. Să facă un bine, să-și facă ei un bine. În primul rând pentru ea, toate lucrurile astea se întorc”, a transmis Bianca Brad.

