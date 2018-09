Ce veste pentru Adrian Alexandrov! Iubita lui, Elena Udrea, i-a dăruit o fetiță, pe care a născut-o tocmai în îndepărtata Costa Rica, acolo unde are statut de refugiat. (Super oferta de angajare) Omul de afaceri a fost luat prin surprindere, după cum chiar el a declarat, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA. Dar ce a pățit Adrian cu o zi înainte de a devenit tătic?

I-a sunat telefonul, iar cuvintele care au curs l-au umplut de emoții: "Ești tată!" Adrian Alexandrov tocmai aflase că Elena Udrea, iubita lui, a adus pe lume o fetiță, rodul iubirii lor. Omul de afaceri mai are de așteptat un pic până când își va vedea pruncul, dar și pe iubita lui, Elena. Asta pentru că fostul ministru s-a refugiat, la începutul acestui an, în Costa Rica, acolo unde a și născut. Mai devreme decât era planificat, tocmai de aceea și Adrian a fost luat prin surprindere, atunci când a fost anunțat. (DETALII AICI)

Dar ce a pățit iubitul fostului politician chiar cu o zi înainte să devină tată de fetiță? CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, l-a întâlnit pe Adrian Alexandrov prin Capitală, accidentat la mâna stângă, pe care o are sprijinită de gât, cu un bandaj.

Pasionat de fotbal, omul de afaceri nu ratează nicio ocazie de a merge la un joc de o oră și jumătate – două cu amicii, pe terenul sintetic. A făcut-o și miercuri, doar că a avut ghinion, de această dată. S-a întins după o minge prea mult, a alunecat și a căzut. Pe mână. Inevitabil, luxație. ”Am căzut la fotbal. A fost un accident, o mică accidentare, mă doar puțin umărul”, ne-a spus Alexandrov.

Remediul? O imobilizare a brațului cu o fașă. Medicul i-a recomandat un repaus de cel puțin o săptămână, fără ghips, accidentarea fiind, oarecum, minoră. Adrian habar nu avea că a doua zi avea să afle vestea cea mare, tocmai din Costa Rica! De altfel, chiar el a declarat că a fost luat prin surprindere și că va pleca acolo unde se află Elena Udrea cât mai repede posibil. (CITEȘTE ȘI: CE CONDIȚII PUNE ELENA UDREA CA SĂ REVINĂ ÎN ROMÂNIA!)

Ultima vizită în Costa Rica

Adrian Alexandrov dezvăluia recent secretele relației pe care o are cu fostul ministru al Turismului, Elena Udrea. El a fost de curând în Costa Rica, unde a petrecut clipe minunate alături de iubita lui, însărcinată atunci.

“Când Elena mi-a spus că e însărcinată, era să scap telefonul din mână. (…). Da, este adevărat că iubita mea a recurs la inseminare in vitro, dar nu ar fi ceva aparte, pentru că noi, când am fost în Grecia, doctorul la care am făcut vizitele medicale ne-a spus că există și cupluri mai tinere care apelează la acest lucru din cauza factorilor externi. (CITEȘTE ȘI: ELENA UDREA REACȚIONEAZĂ PE FACEBOOK: ”RĂMÂN OLD FASHION”!)

Cred că mă prinde mult rolul de tată, de haine se va ocupa Elena, de educație, eu. Relația tată-fetiță este mai specială decât tată-fiu, așa mi-a spus toată lumea. Voi fi destul de relaxat. Eva Maria ne-a părut că sună bine, plus că numele meu de familie este un nume greu.

Am fost la vizita medicală cu ea, e un sentiment unic, într-o dimineață chiar am adormit cu mâna pe burtică și am simțit un șut de-al fetiței. M-am speriat, dar a fost într-un sens pozitiv tot ce am simțit. Eva este activă până în clipa în care știe că trebuie să meargă la medic. Atunci face nani”, spunea logodnicul Elenei.

O vede președinte, pe el, premier

Pe iubitul Elenei Udrea îl bate gândul să intre în politică. ”Mă gândesc să intru. Eu de pe la 16 ani am început să fiu aproape de domeniul ăsta. Și nu întâmplător cred că am cunoscut-o pe Elena Udrea. Și cred că, la un moment, voi face pasul spre scena politică. Da, o să fiu primul Domn. M-aș bucura să ajungă în cursa prezidențială și să câștige. M-aș vedea prim-ministru”, a mai spus logodnicul Elenei Udrea.

