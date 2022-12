Ce a pățit o femeie, după ce a cumpărat de la eMag o mașină de spălat vase: „Pierd timp, nervi, bani”

O clientă eMag a avut parte de cea mai neplăcută experiență de până acum, după ce a achiziționat o mașină de spălat vase resigilată. Păgubita a dezvăluit totul, oferind detalii incredibile despre modul în care a fost tratată de compania cu o mulțime de clienți.

Laura este o tânără din Iași care a luat decizia de a achiziționa o mașină de spălat vase resigilată, deoarece nu își permitea una nouă. Fiind o clientă veche a companiei eMag, aceasta a plasat comanda pe site și a așteptat să îi ajungă coletul. După câteva luni, lucrurile au luat o întorsătură neașteptată, iar femeia a fost nevoită să tragă un semnal de alarmă în speranța că va rezolva ceva.

Cu ce probleme s-a confruntat femeia din Iași, după ce a primit coletul de la eMag

Laura și-a început povestea explicând faptul că în luna aprilie 2021 a comandat electrocasnicul în valoare de 875 de lei, cu o garanție de 5 ani. În luna octombrie, mașina de spălat vase nu a mai funcționat, motiv pentru care a încercat să ia legătura cu cei de la eMag pentru a i se rezolva problema. Din păcate, a fost redirecționată către Depanero, un atelier care se ocupă de repararea produselor de la eMag, iar cei de acolo au trimis-o la Beko.

După ce a depus cererea prin care dorea să vină cineva să îi repare mașina de spălat vase, au mai trecut 10 zile, fără niciun răspuns. În cele din urmă, a fost contactată telefonic, a transmis toate datele necesare și apoi lucrurile au stagnat din nou.

„Am văzut că nu mă mai caută nimeni, am sunt din nou la eMag și la Beko. Cei din urmă mi-au spus că aș fi avut o programare pentru reparații, dar nu am fost anunțată în niciun fel. Termenul de reparație era deja depășit, adică cele 14 zile, în momentul în care mi-au spus asta. Pe mine nu m-a sunat nimeni să îmi spună că am programare”, povestește Laura, potrivit BZI.

Clienta din Iași a rămas cu mașina de spălat vase stricată

După o lună în care lucrurile nu păreau să se concretizeze, femeia a fost contactată în timp ce se afla la job, fiind anunțată că cineva urmează să ajungă la ea acasă pentru a vedea care este problema. Din păcate, aceasta nu a putut părăsi locul de muncă, așa că a rămas fără cineva care să îi repare electrocasnicul stricat.

Nici în momentul de față cei de la eMag nu au reușit să îi rezolve femeii problema, deși aceasta a căutat toate soluțiile posibile.

„Acum un an și jumătate, situația era altfel, cu prețurile. Salariile noastre nu au crescut, ratele au crescut, banii nu mai ajung, este cumplit de greu. Nu e rentabil pentru mine să-mi iau una nouă pentru că nu îmi permit. În 5 ani, cum am calculat când am luat mașina de spălat, îmi amortizam investiția. Acum sunt trimisă de la unul la celălalt, pierd timp, nervi, bani”, mai spune Laura.