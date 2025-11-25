Ce a pățit o româncă, după ce s-a cuplat pe net cu un italian, în timpul pandemiei. Ce s-a întâmplat după ce s-a mutat cu noul ei iubit și cu mama lui

O româncă, stabilită în Bologna, provincia italiană cu același nume din regiunea Emilia-Romagna, a fost supusă unor abuzuri grave, amenințări și hărțuiri repetate din partea fostului ei partener, un italian în vârstă de 40 de ani originar din Rieti. De la ce a pornit totul – vedeți în articol!

Potrivit Il Messaggero, cazul a fost clasificat de autorități drept infracțiune gravă de tip „Cod roșu” și se află în prezent la Tribunalului din Rieti, unde femeia a depus mărturie acum câteva săptămâni. Cei doi s-au întâlnit prima dată în anul 2022, în timpul pandemiei, prin intermediul platformei de socializare „Bigo Love”, o aplicație care era frecvent utilizată în perioada restricțiilor pentru interacțiuni online.

Coșmarul trăit de o româncă alături de un bărbat italian

Relația a început în mediul online, dar cei doi au început să se întâlnească după scurt timp. Femeia a început să meargă destul de des în Rieti, acolo unde bărbatul locuia împreună cu mama sa. Văzând că lucrurile merg în direcția potrivită, femeia a hotărât să se mute cu partenerul său. Însă, potrivit spuselor femeii, relația a degenerat rapid după ce s-au mutat împreună.

După o scurtă perioadă de liniște, relația a început să devină din ce în ce mai tensionată, cu certuri frecvente. Potrivit mărturisirilor, consumul de alcool al bărbatului și izbucnirile sale de gelozie alimentau conflictele. El ar fi devenit agresiv din punct de vedere verbal și psihologic, insultând-o în mod repetat și adoptând un comportament posesiv și suspicios, bazat pe suspiciuni nefondate de infidelitate.

La un moment dat, din cauza comportamentului partenerului ei, femeia, speriată, s-a refugiat într-o pivniță pentru a scăpa de furia partenerului. Acesta ar fi amenințat-o cu moartea și chiar că o va arunca de la balcon. Femeia a decis să se despartă de bărbat, însă teroarea nu s-a oprit odată cu despărțirea. În anul 2024 femeia a decis să se întoarcă definitiv la Bologna și să rupă orice legătură cu fostul partener. Cu toate că aceasta nu a vrut să mai audă de el, comportamentul agresiv al bărbatului a continuat sub o altă formă.

Conform mărturiei prezentate în instanță, individul a început să o hărțuiască în mediul online, folosind insulte și amenințări. De asemenea, a publicat online imagini și videoclipuri intime cu femeia, cu scopul de a o intimida și controla.

După toate acestea, lucrurile nu se opresc aici. Bărbatul ar fi făcut publice și datele de contact ale femeii – numărul de telefon și adresa de domiciliu. Văzând că fostul partener nu se oprește, femeia a decis să rupă tăcerea și a denunțat totul la carabinieri. Procesul este în desfășurare, cu o nouă audiere programată în luna decembrie, când vor fi audiați martorii apărării. Bărbatul se declară nevinovat și respinge toate acuzațiile formulate de procuratură.

