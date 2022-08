Ce a pățit Vlăduța Lupău, după ce a devenit mămică: ”Cam așa arăt eu după cinci zile de la naștere”

Vlăduța Lupău (31 de ani) și partenerul său de viață, Adi Rus, au devenit părinți în urmă cu câteva zile. Pe rețelele de socializare, artista a mărturisit cum se simte, acum, după ce a ajuns acasă cu micuțul Iair.

În data de 6 august, Vlăduța Lupău a devenit, oficial, mămică, iar artista și Adi Rus și-au luat foarte în serios rolul de părinți. Cei doi i-au pus micuțului un nume extrem de special, și anume Iair. Numele are o rezonanță biblică. Pe rețelele de socializare, Vlăduța Lupău își ține la curent prietenii virtuali cu activitățile zilnice și, mai mult decât atât, de când a devenit mămică, își împărtășește gândurile de proaspăt părinte! Artista este tare fericită că se află acasă, alături de familia ei, și mărturisește, cu zâmbetul pe buze, că așteaptă să treacă perioada de acomodare, pentru a putea povesti mai multe.

„Dacă v-ați întrebat ce mai fac, cum arăt… cam așa! Am un mic herpes care mi-a ieșit aici, dar asta este, cam așa arăt eu după cinci zile de la naștere și mi se pare că mă aflu în sesiune. Deci cred că cei șase ani de facultate au fost mai ușori ca și primele două zile acasă, dar cu putere, cu răbdare și cu iubire o să fie bine, așa am auzit. Așa că nu o să fiu unica femeie care nu se descurcă, pentru că mă descurc, de fapt, ne descurcăm și abia aștept să treacă perioada asta de acomodare și aștept să vă zic mai multe azi, mâine, poimâine, că încă ne învățăm cu multe, multe chestii”, a spus cântăreața la secțiunea Instastory.

Ce spunea Vlăduța Lupău despre poftele din timpul sarcinii

Poftele sunt normale în timpul sarcinii. Chiar dacă Vlăduța Lupău nu a râvnit la alimente sau combinații de alimente „extravagante”, cântăreața a mărturisit că a consumat produse de tip fast-food cât „pentru cinci ani” și, de asemenea, supă de găluște, suc de struguri și murături.

”Mi-ar fi plăcut să am și eu, să-mi terorizez soțul, însă nu prea am avut… Așa, chestii normale. Supă de găluște, care oricum era printre preferatele mele, McDonalds … Eu, care înainte nu mâncam aproape deloc, acum am mâncat pentru cinci ani, Fanta de struguri și puține murături, pofte normale, nu?”, a mărturisit Vlăduța Lupău pentru Viva.ro.

