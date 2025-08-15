Ce a primit un corporatist din Pipera, care a comandat un gyros „fără cartofi, fără ceapă, dar cu mulți ardei iuți”

Cine comandă mâncare de acasă știe: de multe ori totul merge strună, dar uneori mai apar și surprize. Și nu vorbim doar de comenzi întârziate sau porții mai mici de decât în poze, ci și de situații care te fac să râzi, chiar dacă nu era neapărat planul. Află în rândurile de mai jos ce a primit un corporatist din Pipera în comanda lui!

Așa a pățit și un corporatist din Pipera, aflat într-o pauză de prânz grăbită. Cu telefonul în mână, bărbatul și-a ales cea mai rapidă și apropiată variantă: un gyros de pui. Sigur pe ceea ce își dorea, acesta a lăsat instrucțiuni clare în comandă:

„Fără cartofi și fără ceapă, dar picant. Cu ardei iuți, dacă se poate. Mulțumesc!”

Ce a primit corporatistul în comandă

Comanda a fost confirmată, timpul estimat afișat, totul părea sub control. Într-un final, bărbatul și-a primit comanda mult dorită, dar nu se aștepta la ceea ce a văzut. Cu toate că nu a primit ardeii iuți pe care îi specificase atunci când a plasat comanda, gustul a fost pe placul său.

Dar nu despre produs în sine este vorba acum, ci despre momentul cu adevărat savuros. Bonul lipit pe ambalaj avea un mesaj simplu, dar amuzant:

„Fără cartofi. Fără ceapă. Picant. Nu avem ardei iuți!”

Un fel de răspuns politicos și sincer din partea bucătarului. În loc să se supere, bărbatul s-a amuzat de situație. Până la urmă, a fost o comandă reușită, chiar dacă ardeii iuți au rămas doar în poveste.

„A fost foarte bună, dar nu mă așteptam să primesc mesajul pe bon.”, a spus bărbatul.

