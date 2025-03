Ce-a putut Lidia Buble să pățească de 8 martie. Nu s-a gândit că o să primească un astfel de ”cadou”: ”O lume din ce în ce mai urâtă!”

Nu, nu este o glumă! Ziua Femeii nu i-a adus prea multă bucurie Lidiei Buble! Nici prin cap nu îi trecea așa ceva! Le-a arătat urmăritorilor ei de pe rețelele de socializare ce „cadou” a primit de 8 martie.

Ziua Femeii este, în mod obișnuit, o zi specială, plină de gesturi frumoase, dar pentru Lidia Buble acest 8 martie a fost marcat de un eveniment neplăcut. În loc să primească un cadou care să îi aducă zâmbetul pe buze, cântăreața a avut parte de o surpriză care a nemulțumit-o profund. Artista este foarte activă pe rețelele de socializare și împărtășește multe momente importante din viața ei cu persoanele care o urmăresc în mediul online.

De data aceasta, îndrăgita cântăreață a publicat o imagine cu un mesaj sugestiv, moment în care și-a exprimat indignarea față de gestul lipsit de respect. Nu vă mai ținem prea mult timp în suspans și vă spunem că în loc de o zi senină și plină de bucurie, artista s-a confruntat cu o situație neplăcută. Motivul? Cineva i-a înțepat roata mașinii, un act de vandalism care a deranjat-o profund.

Lidia Buble a vorbit recent despre problemele de sănătate cu care se confruntă. Artista a ajuns și pe mâinile medicilor. Cântăreața resimte o durere la spate, după ce a cărat două valize foarte grele, iar specialiștii i-au recomandat să urmeze un tratament. În cazul în care simptomele persistă, vedeta este nevoită să apeleze la RMN (Rezonanță magnetică nucleară) pentru a afla cu exactitate despre ce este vorba.

„Mi-am dat seama că degeaba sunt tânără și am vârsta pe care o am, că mă dor toate, zici că am… 100 de ani. Nu știu ce am făcut la spate, dar m-am dus de dimineață la doctor, mi-a dat niște medicamente antiinflamatoare și de durere. Mi-a spus că, dacă durerile persistă, trebuie să fac un RMN după 7 zile”, a povestit Lidia Buble pe Instagram.