Ce a putut să facă John Elkann, șeful Ferrari, ca să scape de închisoare. Procurorii au fost de acord cu înțelegerea

Procuratura din Torino a dat undă verde pentru cererea lui John Elkann, președintele Stellantis, de a beneficia de măsura juridică a „muncii în folosul comunității” pentru o perioadă de un an, în dosarul privind moștenirea Marellei Caracciolo, văduva celebrului avocat Gianni Agnelli. Alături de frații săi, Lapo și Ginevra, acesta a plătit către Agenția Fiscală italiană suma de 183 de milioane de euro, stingând astfel obligațiile fiscale contestate.

Președintele Ferrari și coproprietar al mărcii, a fost sancționat cu un an de muncă în folosul comunității, după ce nu a declarat în 2019 o moștenire estimată la 800 de milioane de euro. Familia sa a acceptat să plătească 183 de milioane de euro către Fisc pentru a închide cazul și a evita alte consecințe penale. Activitățile pe care Elkann le-ar putea desfășura includ sprijin în azile de bătrâni, centre sociale sau lucrări de întreținere publică.

John Elkann, muncă în folosul comunității pentru un an?

În paralel, procurorii au aprobat și cererea de patteggiamento (recunoaștere a unor fapte cu reducerea pedepsei) formulată de Gianluca Ferrero, contabilul familiei, iar pentru notarul Remo Morone a fost notificată încheierea cercetărilor. Urmează ca judecătorul de cameră preliminară să se pronunțe definitiv asupra tuturor pozițiilor procesuale.

Investigația a durat aproape doi ani și a fost coordonată de procurorii Marco Gianoglio, Mario Bendoni și Giulia Marchetti, cu sprijinul Gărzii Financiare. Concluziile anchetei indică o evaziune fiscală de 248,5 milioane de euro și o masă succesorală de circa 1 miliard de euro, ascunsă statului italian sub pretextul, dovedit ulterior fals, că Marella Caracciolo ar fi avut rezidența fiscală în Elveția.

Rechizitoriul inițial a vizat pe toți cei trei frați Elkann, precum și pe apropiații lor. Totuși, după analiza probelor, procurorii au cerut clasarea cauzei pentru Lapo și Ginevra Elkann, dar și pentru notarul elvețian Urs Von Grueningen, cel care redactase testamentul și inventarul bunurilor Marellei Caracciolo.

În ceea ce îi privește pe John Elkann și pe contabilul Gianluca Ferrero, acuzațiile de declarație fiscală falsă și fraudă împotriva statului au rămas valabile doar pentru o parte dintre anii investigați. Notarul Morone, în schimb, trebuie să răspundă pentru fals în acte publice, acuzație care îl vizează și pe Ferrero. Aceștia ar fi prezentat cu o întârziere de 17 ani documentele referitoare la societatea „Dicembre”, vehiculul financiar care îi permite lui John Elkann să dețină controlul asupra imperiului Agnelli.

În iulie 2024, John Elkann a efectuat plata de 183 de milioane de euro către Fisc, sumă care a stins datoriile fiscale ale familiei. Pe baza acestui gest, procurorii au emis un aviz favorabil pentru suspendarea procesului prin munca în folosul comunității. Dacă judecătorul va valida propunerea, Elkann va trebui să aleagă o instituție unde să își efectueze perioada de probă.

(NU RATA: Planul pus la cale de Dana Roba pentru a-și înfunda soțul + Uluitor ce le-a spus fetelor: ”Le va da și lor cu ciocanul în cap!” )