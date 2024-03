Ce a putut să pățească Andreea Tonciu într-un supermarket din România când a ajuns la casă: ”M-am simțit ca ultimul om”

Andreea Tonciu este una dintre cele mai populare vedete din România, fiind urmărită de o comunitate impresionantă de fani pe rețelele de socializare. Ea a fost întotdeauna apreciată pentru sinceritatea sa. Recent, bruneta a povestit o experiență șocantă pe care a avut-o într-un supermarket din țară.

Andreea Tonciu este o prezență constantă pe micile ecrane de mulți ani. A participat la diverse emisiuni populare, cum ar fi Survivor România, Bravo, ai stil! Celebrities sau Splash! Vedete la apă. Întotdeauna a fost sinceră și directă în exprimarea opiniilor sale, chiar dacă acest lucru i-a adus și critici din partea unora.

Într-o recentă apariție într-o emisiune, Tonciu a vorbit deschis despre momentele sale cele mai jenante. A avut o experiență surprinzătoare la casa de marcat a unui magazin, unde s-a simțit copleșită atunci când a constatat că nu avea bani să plătească produsele pe care le-a cumpărat.

„Când am rămas fără bani pe card, am făcut cumpărături și nu am avut bani să plătesc. M-am simțit ca ultimul om. Nu aveam bani pe card, bine, eu n-am cardul meu, pe cel al soțului și nu aveam bani pe cardul ăla. M-am dus eu, mi-am făcut cumpărăturile și când m-am dus la casă, mi-a zis că nu am bani. Am zis că nu am nici alți bani la mine, îți dai seama că m-am rușinat”, a dezvăluit Andreea Tonciu, în cadrul emisiunii Oracolul Vedetelor.