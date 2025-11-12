Acasă » Știri » Ce afecțiune are Cornel Dinu, de fapt. Noi detalii despre starea lui de sănătate

Ce afecțiune are Cornel Dinu, de fapt. Noi detalii despre starea lui de sănătate

De: Anca Chihaie 12/11/2025 | 21:45
Cornel Dinu / Sursă foto: Facebook

Cornel Dinu, unul dintre cei mai importanți jucători și antrenori din istoria clubului Dinamo București, a fost internat recent la Spitalul Universitar de Urgență București, din cauza unei probleme cardiace. Starea fostului fotbalist este stabilă, iar acesta se află sub supraveghere medicală atentă, urmând să fie externat în cursul zilei de joi, 13 noiembrie.

Cornel Dinu, în vârstă de 77 de ani, este cunoscut nu doar pentru cariera sa strălucită ca jucător, dar și pentru performanțele în calitate de antrenor. Experiența sa în fotbalul românesc îl situează printre figurile emblematice ale sportului din țară.

Internarea a avut loc sâmbătă seară, după ce Dinu a acuzat simptome care i-au determinat familia și echipa medicală să solicite asistență imediată. Investigațiile au relevat că legenda dinamovistă suferă de bradicardie, o afecțiune care presupune o frecvență cardiacă mai mică decât normalul, sub 60 de bătăi pe minut în repaus.

Bradicardia poate apărea din diverse cauze, incluzând tulburări ale sistemului de conducere electrică al inimii, boli ale nodului sino-atrial sau anumite afecțiuni metabolice. Simptomele asociate acestei condiții includ oboseală accentuată, amețeli, dificultăți de respirație și dureri în piept. În cazul lui Cornel Dinu, deși diagnosticul a generat îngrijorare, medicii au confirmat că nu există un pericol iminent și că starea lui este stabilă.

Pentru tratamentul bradicardiei, una dintre opțiunile frecvent recomandate este implantarea unui pacemaker, un dispozitiv medical de dimensiuni reduse care se implantează sub piele și are rolul de a stimula electric contracțiile inimii, menținând un ritm cardiac adecvat. Procedura de implantare a unui pacemaker este considerată una sigură și rutinieră în majoritatea cazurilor, fiind folosită în special la pacienți cu ritm cardiac prea scăzut, pentru prevenirea complicațiilor asociate, cum ar fi sincopa sau insuficiența cardiacă.

