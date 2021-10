Ce anume nu ar accepta niciodată Bianca Drăgușanu din partea unui bărbat + Ce calități trebuie să aibă viitorul iubit

Bianca Drăgușanu a dezvăluit, în cadrul unui interviu recent, ce anume nu ar accepta niciodată de la un bărbat. De asemenea, fosta prezentatoare de la Kanal D a vorbit și despre calitățile pe care trebuie să le aibă viitorul ei iubit.

După un șir lung de împăcări și despărțiri, Bianca Drăgușanu și Gabi Bădălău s-au separat din nou. Vedeta mărturisea că vrea să-și țină povestea de dragoste departe de ochii curioșilor, însă… se pare că neînțelegerile dintre ei au dus la o ruptură și nu mai există cale de împăcare. Iar recent… Bianca Drăgușanu a vorbit despre partenerul ideal.

Având în vedere faptul că are o afacere profitabilă cu rochii de mireasă și nu numai, dar și diverse colaborări cu branduri și contracte de imagine, blondina vrea cu orice preț ca bărbatul de lângă ea să fie potent financiar pentru a-i îndeplini toate poftele. Nu ar accepta ca viitorul ei iubit să fie mai prejos decât ea din acest punct de vedere sau să nu fie inteligent și capabil să evolueze. (CITEȘTE ȘI: BIANCA DRĂGUȘANU SE TUNEAZĂ DIN NOU! VEDETA A AJUNS ÎN CABINETUL MEDICULUI ESTETICIAN PENTRU O ALTĂ INTERVENȚIE)

”Mi se pare perfect normal ca tu să investești totul în mine. Ce este cel mai important: timpul. Nu pot să iubesc un bărbat mai puțin potent financiar decât mine. Eu sunt obișnuită să trăiesc la un anumit nivel, mi-ar fi greu să mă îndrăgostesc de un bărbat cu o mașină ieftină. E superficial, știu. Dacă el, la 40 de ani, nu are nimic construit înseamnă că nu are nimic în cap. Scrisul corect gramatical mă înnebunește. Dacă îmi scrii fără virgulă și fără cratimă… ai block peste tot”, a mărturisit Bianca în cadrul emisiunii ”În oglindă”.

Bianca: ”Un bărbat care ridică mâna la tine… o va face mereu”

A avut două căsnicii eșuate, însă crede cu tărie că își va întâlni sulfetul-pereche alături de care să îmbătrânească. Bianca Drăgușanu a învățat lecții importante din relațiile trecute și are un singur regret. Faptul că le-a iertat mult prea multe lucruri foștilor ei parteneri. (CITEȘTE ȘI: CE FĂCEA BIANCA DRĂGUŞANU ÎN TIMP CE GABI BĂDĂLĂU ÎŞI PETRECEA ZIUA DE NAŞTERE CU FAMILIA ŞI PRIETENII, FĂRĂ EA! REACŢIE DURĂ A BLONDINEI)

”Un bărbat care îți devine infidel o dată și l-ai iertat, cred că va fi infidel mereu. Un bărbat care ridică mâna la tine și l-ai iertat, o va face mereu. Un bărbat care promite lucruri și nu se ține de ele, va repeta acest lucru. Am învățat că oamenii nu se schimbă, doar se adaptează unor situații și pot fi mai buni doar ca să obțină ceva.

Am învățat că există oameni perseverenți, că pot trece peste cadavre și pot face ravagii fără să țină cont că pot distruge suflete care nu le oferă decât iubire. Eu regret că am fost naivă și am iertat. Am crezut că oamenii se pot schimba. Fundamental, oamenii nu se pot schimba. Își schimbă doar comportamentul și adoptă alte strategii până obțin ce vor”, a mai spus vedeta.