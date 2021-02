Ce ascunde iubitul secret al Larisei Iordache

CANCAN.RO vă prezenta, în urmă cu doar câteva zile, „schița” unei telenovele de calibru! O mare gimnastă avea rolul principal, alături de un tânăr care i-ar fi fost iubit Margheritei de la Clejani. Revenim acum cu noi detalii despre povestea de dragoste dintre un șarmant videochatist și celebra sportivă.

Larisa Iordache iubește de ceva timp, dar și-a ținut „la secret” marea dragoste! Un tânăr i-a furat inima, doar că gimnastei i-ar fi fost teamă să-l ”demaște”, pentru că donjanul ar fi bifat în palmares ceva ”incompatibil” cu imaginea ei de campioană. Povestea a venit pe celebra adresă pont@cancan.ro și îl descrie pe tânăr drept un fost model de videochat, a cărui parteneră ar fi fugit cu un client. Moment în care el ar fi decis să „atace” în lumea bună a Capitalei.

Larisa Iordache a recunoscut: are iubit!

Ar fi ajuns să o “cucerească”, la un moment dat, pe însăși fata Clejanilor. Puțin timp a curs relația de iubire, pentru că donjuanul ajungea la inima Larisei. Și de acolo nu a mai plecat. A cucerit-o petrecând cu ea câteva weekend-uri romantice la munte, doar că gimnasta i-a cerut să păstreze discreția, cel puțin pentru o perioadă. El ar fi acceptat, cu jumătate de glas, pentru că împlinirea visului s-a amânat, practic. (CITEȘTE ȘI: CELEBRUL PREZENTATOR TV A LĂSAT-O ÎNSĂRCINATĂ PE O BOMBĂ SEXY, DAR NU ȘI-AR ASUMA PATERNITATEA. AVEM DETALIILE UNEI SUPER-TELENOVELE DIN SHOWBIZ!)

Totuși, Larisa Iordache avea să facă, oarecum, publică relația, după ce a răspuns unor întrebări într-un Insta Story, în care îl prezintă chiar pe iubitul ei, doar că nu-i arată fața. ”Genul tău de iubit”, este curiozitatea unui fan al cunoscutei gimnaste. Răspunsul avea decât să-l bucure pe tânărul fost videochatist: ”Grijuliu, înțelegător, sincer, iubitor, inteligent și atrăgător!”

Dar marea întrebare avea să o facă pe Larisa să recunoască: ”Ai iubit? Dacă da, îl arăți?” Răspunsul a fost cât se poate de sincer, fără ocolișuri: ”Am, am! Dar unele chestii trebuie să fie private pentru a avea o viață fericită”.

Larisa Iordache, două despărțiri în ultima perioadă

Larisa Iordache a avut parte de două despărțiri! Ea și Roland Modoran puneau capăt relației la începutul anului trecut. Cei doi s-au separat, dar au rămas prieteni, ba chiar ar mai petrece în același cerc de prieteni.

„Ne-am despărțit în iarnă, acum suntem foarte buni amici, ne comportăm ca doi oameni normali. A trecut ceva vreme, mă bucur că am putut să rămânem în relații foarte apropiate. Roland este gimnast, suntem toți o echipă și tot timpul când ieșim, ne înțelegem. Ieșim în gașcă tot timpul, fete, băieți de la gimnastică, încercăm să ne ținem aproape. Eu și Roland ne întâlnim aproape zilnic, ieșim cu aceiași prieteni, avem puncte comune, nu aveam de ce să ne războim. Nu mergea totul chiar atât de OK și am zis decât să mai treacă o perioadă de timp și să nu ne înțelegem și să nu fie OK între noi, mai bine acum decât mai încolo”, dezvăluia Larisa Iordache. (NU RATA: GIMNASTA LARISA IORDACHE, DIAGNOSTICATĂ POZITIV CU NOUL CORONAVIRUS: ”M-AM IZOLAT ACASĂ PENTRU DOUĂ SĂPTĂMÂNI”)

La numai câteva luni de la despărțire, Larisa Iordache iubea din nou. Mai mult, era gata să facă pasul cel mare. Noul iubit o cerea de soție, iar gimnsata răspundea afirmativ. Tânărul a fost cel care a dat marea veste, pe contul lui de Instagram. S-a fotografiat alături de Larisa, iar ipostaza în care a fost pusă gimnasta, în imagine, nu a mai lăsat loc de dubii! Larisa s-a fotografiat cu jumătate de față acoperită de mâna pe degetul căreia se afla inelul pe care l-a primit. Doar că și această relație se destrăma…

