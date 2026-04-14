Acasă » Știri » Ce au găsit anchetatorii în casa menajerei lui Cristian Staicu. Nici soțul ei nu știa ce a ascuns

De: David Ioan 14/04/2026 | 13:39
Mai multe informații au apărut în ancheta care o vizează pe femeia angajată ca menajeră în locuința medicului anestezist Cristian Staicu, considerată principalul suspect în cazul morții acestuia.

Anchetorii au ridicat din locuința ei sume importante de bani, aproximativ 6.000 de lei și 4.000 de euro, descoperire ce a ridicat noi semne de întrebare în privința activităților sale.

Soțul femeii a declarat că, la început, a fost convins că aceasta nu are nicio implicare. Ulterior, însă, mărturiile și probele strânse de anchetatori l-au surprins profund. Bărbatul a povestit că i-a dus chiar el 200 de lei la arest, cu intenția de a discuta despre situația copiilor.

„Credeam că este nevinovată, i-am dus niște bani, 200 de lei, cu intenția să vorbim despre custodia copiilor”, a spus soțul criminalei.

Acesta a explicat că femeia obișnuia să vină acasă în fiecare seară cu sume mici, între 100 și 150 de lei, și că avea mai multe credite bancare. Întrebat de ce ar fi strâns banii găsiți de autorități, bărbatul a afirmat:

„Avea credite la bancă, voia să facă economii”.

Potrivit unor informații din anchetă, femeia ar fi fost surprinsă pe camerele de supraveghere atât înainte, cât și după momentul comiterii faptei. Soțul susține că aceasta ar fi dus o viață dublă, necunoscută familiei.

Imaginile arată cum femeia de 39 de ani intră în scara blocului după ce acționează interfonul, iar câteva ore mai târziu a devenit principalul suspect în cazul morții medicului Cristian Staicu. Ancheta indică faptul că între cei doi ar fi existat un conflict legat de bani.

După incident, femeia ar fi ascuns telefonul victimei, însă anchetatorii au reușit să recupereze conversațiile purtate anterior. Există suspiciuni că relația dintre cei doi ar fi început în urmă cu aproximativ trei ani, pe un site destinat serviciilor de escorte.

Criminologul Dan Antonescu a explicat că violența faptei sugerează o descărcare intensă de furie:

„Nu cred că există premeditarea, dar forța cu care a lovit, numărul de lovituri, denotă foarte multă furie acumulată, multe frustrări, multe jigniri probabil. Cred că a vrut să șteargă din memoria ei și ceea ce s-a întâmplat în locuința respectivă”.

