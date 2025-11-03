Ce au pățit copiii Amaliei Bellantoni, când au intrat mascații peste ei? ”În fața lor, mi-au...”

Amalia Bellantoni și soțul ei, Domenico, au fost duși la audieri astăzi, 3 noiembrie 2025. Cei doi au fost ridicați de autorități și duși, încătușați, în fața judecătorilor, după ce vecinii lor au alertat 112 și au semnalat că au fost loviți, iar telefoanele le-au fost confiscate de către fosta concurentă Chefi la cuțite și soțul ei.

Amalia Bellantoni și soțul ei au fost reținuți, după ce au agresat doi vecini, în vârstă de 66, respectiv 67 de ani, în Sectorul 2 al Capitalei. Aceștia au mărturisit că au fost loviți cu pumnii, picioarele și un obiect contondent. Mai mult decât atât, Amalia Bellantoni și soțul acesteia le-ar fi confiscat și telefoanele celor doi. De asemenea, există și un al treilea suspect, care este acuzat că ar fi lovit una dintre victime cu o coadă de mătură.

Ce au pățit copiii Amaliei Bellantoni, când au intrat mascații peste ei

În urmă cu puțin timp, Amalia Bellantoni a ieșit de la audieri, însă de această dată nu a fost însoțită de soțul său. Afacerista a explicat ce au decis judecătorii, dar și ce intenționează să facă în perioada următoare. La ieșirea de la audieri, aceasta a spus că a fost plasată în arest la domiciliu. În schimb, soțul ei va rămâne arestat pentru 30 de zile. Amalia Bellantoni a fost însoțită de cei doi băieți ai săi, care erau vizibil afectați de întreaga situație.

Amalia Bellantoni a mărturisit că cei doi băieți ai săi au fost scoși în curtea casei doar în lenjerie intimă, la prima ora a dimineții și așezați pe un scaun de fier. În fața celor doi fii ai săi, persoana de la serviciile speciale i-ar fi pus piciorul pe gât, iar în momentul în care soțul ei a întrebat de ce are cătușe, acesta i-ar fi zis că vorbește prea mult.

„Copiii au fost în chiloței scoși în curte la ora 6 dimineața și așezați pe un scaun de fier și în fața lor, individul de la servicii speciale mi-a aplicat piciorul pe gât și, atunci când a intrebat soțul de ce am cătușe, răspunsul a fost că vorbesc prea mult“, a mărturisit Amalia Bellantoni.

Amalia Bellantoni, reacție năucitoare după ce a primit arest la domiciliu: ”Soțul este victima mea”

Judecătorii au decis: AREST pentru Amalia Bellantoni și soțul ei. Detalii de ULTIMA ORĂ de la audieri