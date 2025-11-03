Acasă » Știri » Ce au pățit copiii Amaliei Bellantoni, când au intrat mascații peste ei? ”În fața lor, mi-au…”

Ce au pățit copiii Amaliei Bellantoni, când au intrat mascații peste ei? ”În fața lor, mi-au…”

De: Mirela Loșniță 03/11/2025 | 18:45
Ce au pățit copiii Amaliei Bellantoni, când au intrat mascații peste ei? ”În fața lor, mi-au...”
Sursă foto: Facebook

Amalia Bellantoni și soțul ei, Domenico, au fost duși la audieri astăzi, 3 noiembrie 2025. Cei doi au fost ridicați de autorități și duși, încătușați, în fața judecătorilor, după ce vecinii lor au alertat 112 și au semnalat că au fost loviți, iar telefoanele le-au fost confiscate de către fosta concurentă Chefi la cuțite și soțul ei.

Amalia Bellantoni și soțul ei au fost reținuți, după ce au agresat doi vecini, în vârstă de 66, respectiv 67 de ani, în Sectorul 2 al Capitalei. Aceștia au mărturisit că au fost loviți cu pumnii, picioarele și un obiect contondent. Mai mult decât atât, Amalia Bellantoni și soțul acesteia le-ar fi confiscat și telefoanele celor doi. De asemenea, există și un al treilea suspect, care este acuzat că ar fi lovit una dintre victime cu o coadă de mătură.

Ce au pățit copiii Amaliei Bellantoni, când au intrat mascații peste ei

În urmă cu puțin timp, Amalia Bellantoni a ieșit de la audieri, însă de această dată nu a fost însoțită de soțul său. Afacerista a explicat ce au decis judecătorii, dar și ce intenționează să facă în perioada următoare. La ieșirea de la audieri, aceasta a spus că a fost plasată în arest la domiciliu. În schimb, soțul ei va rămâne arestat pentru 30 de zile. Amalia Bellantoni a fost însoțită de cei doi băieți ai săi, care erau vizibil afectați de întreaga situație.

Amalia Bellantoni a mărturisit că cei doi băieți ai săi au fost scoși în curtea casei doar în lenjerie intimă, la prima ora a dimineții și așezați pe un scaun de fier. În fața celor doi fii ai săi, persoana de la serviciile speciale i-ar fi pus piciorul pe gât, iar în momentul în care soțul ei a întrebat de ce are cătușe, acesta i-ar fi zis că vorbește prea mult.

O mare fabrică din România se închide. Peste 1000 de oameni vor rămâne fără loc de muncă
O mare fabrică din România se închide. Peste 1000 de oameni vor rămâne...
Luxul în care trăia CEAUȘESCU, neștirbit după 35 de ani! „Robinetele de aur”, vedetele Revoluției
Luxul în care trăia CEAUȘESCU, neștirbit după 35 de ani! „Robinetele de aur”,...

„Copiii au fost în chiloței scoși în curte la ora 6 dimineața și așezați pe un scaun de fier și în fața lor, individul de la servicii speciale mi-a aplicat piciorul pe gât și, atunci când a intrebat soțul de ce am cătușe, răspunsul a fost că vorbesc prea mult“, a mărturisit Amalia Bellantoni.

Amalia Bellantoni, reacție năucitoare după ce a primit arest la domiciliu: ”Soțul este victima mea”

Judecătorii au decis: AREST pentru Amalia Bellantoni și soțul ei. Detalii de ULTIMA ORĂ de la audieri

Tags:
Iți recomandăm
De ce a lipsit Jador de la nunta Claudiei cu Armin Nicoară: “L-am chemat, dar…”
Știri
De ce a lipsit Jador de la nunta Claudiei cu Armin Nicoară: “L-am chemat, dar…”
Momentul emoționant în care Al Bano s-a așezat în genunchi, în fața Paulei Seling. Mulțimea a aplaudat minute în șir
Știri
Momentul emoționant în care Al Bano s-a așezat în genunchi, în fața Paulei Seling. Mulțimea a aplaudat minute…
„România intră în liga MARE a industriei de apărare”. Contract uriaș cu Rheinmetall!
Mediafax
„România intră în liga MARE a industriei de apărare”. Contract uriaș cu Rheinmetall!
Horoscopul dragostei din săptămâna 3–9 noiembrie 2025. Cine are parte de certuri neașteptate, despărțiri și momente de criză
Gandul.ro
Horoscopul dragostei din săptămâna 3–9 noiembrie 2025. Cine are parte de certuri neașteptate,...
FOTO. Medaliata olimpică și-a pus pe jar fanii cu o ținută „transparentă”: „Nota 12 din 10!”
Prosport.ro
FOTO. Medaliata olimpică și-a pus pe jar fanii cu o ținută „transparentă”: „Nota...
Câți câștigă o menajeră în România. „Și eu, proasta, am făcut și facultate și două mastere”
Adevarul
Câți câștigă o menajeră în România. „Și eu, proasta, am făcut și facultate...
O mare fabrică din România se închide. Aproximativ 1.000 de oameni vor fi concediați
Digi24
O mare fabrică din România se închide. Aproximativ 1.000 de oameni vor fi...
Bărbat acuzat de 11 tentative de omor după atacul cu cuțitul din tren. Incidentul a șocat Marea Britanie
Mediafax
Bărbat acuzat de 11 tentative de omor după atacul cu cuțitul din tren....
Parteneri
Cea mai frumoasă nevastă de fotbalist din România a șocat cu ultima apariție în public! Are probleme mari: „Sunt la un pas de anorexie, el mi-a spus să fiu mai atentă”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cea mai frumoasă nevastă de fotbalist din România a șocat cu ultima apariție în public!...
FOTO. Imagini hot cu Miss Universe care a divorțat de milionarul român
Prosport.ro
FOTO. Imagini hot cu Miss Universe care a divorțat de milionarul român
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
De ce s-a întâlnit Marina Almășan de urgență cu avocatul Adrian Cuculis?Vedeta TVR, foc și pară pe fostul partner care a chemat-o la tribunal! „Îmi cere cadourile înapoi”
Click.ro
De ce s-a întâlnit Marina Almășan de urgență cu avocatul Adrian Cuculis?Vedeta TVR, foc și...
Marian Godină îl apără pe jandarmul care a dat amenda la comemorarea Colectiv, dar îl atacă dur pe șeful Jandarmeriei
Digi 24
Marian Godină îl apără pe jandarmul care a dat amenda la comemorarea Colectiv, dar îl...
„Cimitirul” vaselor de croazieră: Unde au ajuns unele dintre cele mai mari nave de pasageri din lume, după pandemia de COVID-19
Digi24
„Cimitirul” vaselor de croazieră: Unde au ajuns unele dintre cele mai mari nave de pasageri...
Șoferii din România fac aceeași greșeală în fiecare toamnă. Tu știi ce anvelope ai?
Promotor.ro
Șoferii din România fac aceeași greșeală în fiecare toamnă. Tu știi ce anvelope ai?
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Dacă ai fi iubita mea, ţi-aş cumpăra câte o șaorma!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Dacă ai fi iubita mea, ţi-aş cumpăra câte o șaorma!
Galaxy S26, aproape de lansare! Samsung va folosi gama pentru a-și prezenta dezvoltările în categoria „smartphone-uri cu inteligență artificială”.
go4it.ro
Galaxy S26, aproape de lansare! Samsung va folosi gama pentru a-și prezenta dezvoltările în categoria...
DOVADA absolută: Trăim sau nu într-o simulare?
Descopera.ro
DOVADA absolută: Trăim sau nu într-o simulare?
O alternativă excelentă la cursele din Mario Kart
Go4Games
O alternativă excelentă la cursele din Mario Kart
Horoscopul dragostei din săptămâna 3–9 noiembrie 2025. Cine are parte de certuri neașteptate, despărțiri și momente de criză
Gandul.ro
Horoscopul dragostei din săptămâna 3–9 noiembrie 2025. Cine are parte de certuri neașteptate, despărțiri și...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
De ce a lipsit Jador de la nunta Claudiei cu Armin Nicoară: “L-am chemat, dar…”
De ce a lipsit Jador de la nunta Claudiei cu Armin Nicoară: “L-am chemat, dar…”
Momentul emoționant în care Al Bano s-a așezat în genunchi, în fața Paulei Seling. Mulțimea a ...
Momentul emoționant în care Al Bano s-a așezat în genunchi, în fața Paulei Seling. Mulțimea a aplaudat minute în șir
Vești proaste pentru fanii Pepco! Se închid aproape 30 de magazine, din Germania
Vești proaste pentru fanii Pepco! Se închid aproape 30 de magazine, din Germania
Crimă în Bistrița Năsăud! Un tânăr de 26 de ani a fost ucis după ce a încercat să împace doi ...
Crimă în Bistrița Năsăud! Un tânăr de 26 de ani a fost ucis după ce a încercat să împace doi cumnați beți
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 4 noiembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: ...
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 4 noiembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Florin Călinescu
Au ieșit la iveală noi lucruri teribile din maternitatea Armonia! Clinica nu avea instrumentar, pe ...
Au ieșit la iveală noi lucruri teribile din maternitatea Armonia! Clinica nu avea instrumentar, pe motiv că sperie pacientele
Vezi toate știrile
×