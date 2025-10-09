Ce avere are fosta soție a lui Sorin Oprescu. Cu cine și-a refăcut Simona Fica viața

Singura femeie cu care Sorin Oprescu a fost căsătorit este medicul Simona Fica, șeful secției de endocrinologie a Spitalului Universitar de Urgență Elias din București. Cei doi au fost căsătoriți timp de 17 ani (între anii 1971 – 1988) și au împreună cu băiat, pe nume Mircea. Atât în timpul mariajului cu fostul edil, cât și după, femeia a ”înflorit” din punct de vedere financiar, iar acum deține o avere impresionantă.

Sorin Oprescu și Simona Fica au fost căsătoriți timp de 17 ani, în perioada 1971 – 1988 și au împreună un singur copil, pe Mircea. Au trecut 37 de ani de la divorț, iar fostul edil al Capitalei nu s-a mai căsătorit, deși de 12 ani (din anul 2012) formează un cuplu cu Adriana Elena Nica, medic specialist în anestezie și terapie intensivă.

Ce avere are fosta soție a lui Sorin Oprescu, medicul Simona Fica

În prezent, Simona Fica este căsătorită cu Niculae Grama, arhitect și profesor la Facultatea de Arhitectură din București. Ironie sau coincidență, bărbatul este specializat, culmea, în arhitectura spitalelor, fiind implicat de-a lungul anilor în mai multe proiecte finanțate chiar de Primăria Capitalei.

Potrivit informațiilor obținute din declarației sale de avere din 2023, Simona Fica are o avere impresionantă. În anul 2012 a moștenit patru terenuri (de 3.960 de metri pătrați, 1.200 mp, 12.500 mp) în Aninoasa, județul Argeș, și o pădure de 13.500 de metri pătrați. Pe lângă aceste moșteniri, fosta soția a lui Sorin Oprescu deține o casă de vacanță în stațiunea prahoveanu Predeal, de 120 mp, două apartamente în București (unul de 140 mp și celălalt de 168 mp).

De asemenea, împreună cu actualul ei soț, arhitectul Niculae Grama, cei doi mai deține două apartamente în București (155 mp și de 138 mp) și două mașini: o Toyota Yaris (cumpărată în 2008) și o Toyota Avensis (cumpărată în 2010). În ceea ce privește averea partenerului ei de viață, pe numele arhitectul există o casă de 240 metri pătrați în Bucureștio, cumpărată în anul 1999, notează Fanatik.ro.

Pe lângă aceste propietăți, familia medicului deține – în conturi bancare și fonduri de investiții – suma de 90.000 de euro (260.156 lei, 23.772 euro și 13.405 dolari). De asemenea, la averea celor doi se adaugă sume importante de bani câștigați din chirii, după cum urmează: Simona Fica a câștigat un total de 37.500 de euro, iar Niculae Grama a încasat 18.300 de euro.

