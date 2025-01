Ce bacșiș a primit o barmaniță care lucra în ziua de Crăciun, de la un cântăreț celebru. I-a schimbat viața total

O barmaniță a avut parte de surpriza vieții, chiar în ziua de Crăciun! A primit un bacșiș colosal de la un rapper celebru, lucru care i-a schimbat viața la 180 de grade.

În ajunul Crăciunului, rapperul Post Malone s-a oprit la The Railyard Bar din Houston, Texas, un mic bar frecventat de localnici, unde Renee Brown, în vârstă de 36 de ani, lucra ca barmaniță, conform TMZ.

După cum Renee a povestit pentru publicația Music Mayhem, era „foarte tristă” pentru că urma să lucreze noaptea târziu până în dimineața de Crăciun și urma să stea departe de fiica ei de nouă ani, Iliana, de sărbători.

Renee, o mamă singură, fără alte rude în viață, care trebuie să aibă două locuri de muncă pentru a se descurca cu cheltuielile, a povestit cum a decurs ziua care i-a schimbat viața:

„Ziua a început foarte încet și am luat-o așa cum era, încercând să fiu într-o dispoziție bună pentru ceilalți în timp ce mă confruntam cu faptul că nu puteam petrece Ajunul Crăciunului cu fiica mea”, a explicat ea. „De obicei coacem prăjituri și ne uităm la filme de Crăciun și a fost prima dată când nu am putut face asta.”

Pe măsură ce seara a continuat, The Railyard a devenit din ce în ce mai aglomerat. Apoi, când Renee se aștepta mai puțin, Post Malone a făcut o vizită neașteptată la locul ei de muncă cu câțiva dintre prietenii săi, inclusiv artistul Shaboozey.

„Inițial nu mi-am dat seama că era acolo până când unul dintre colegii mei de la al doilea loc de muncă a intrat și mi-a spus că Post Malone era afară pe terasă”, a continuat ea. „La început am crezut că glumește cu mine, dar am continuat să văd oameni ieșind afară și am continuat să fac băuturi timp de vreo 30 de minute înainte ca curiozitatea să mă cuprindă și iată că era acolo.”

Ce le-a cerut barmanița clienților obișnuiți ai barului

Renee s-a asigurat că Post Malone, al cărui nume real este Austin Post, se va simți confortabil și se va bucura de timpul petrecut la bar și nu va fi deranjat de fani.

„Le-am spus tuturor clienților mei obișnuiți să nu se comporte ciudat și să nu-l deranjeze pentru că este un bar de cartier și sunt sigură că a ales un astfel de loc pentru a simți un sentiment de normalitate”, a adăugat ea înainte de a descrie cum s-a schimbat atmosfera barului când Post Malone a venit acolo. „A ridicat moralul întregului bar. A fost uimitor să-i văd pe toți atât de fericiți și să văd cât de amabil a fost cu toți oamenii care își petrec zilele cu mine în mod regulat.”

Post Malone și anturajul său de prieteni au băut apoi câteva băuturi și au cântat pe muzica de pe tonomatul de pe terasă de la ora 12:30 AM în Ajunul Crăciunului până la ora de închidere devreme în dimineața de Crăciun.

De ce nu avea Post Malone nimic de plătit la finalul serii – și ce i-a cerut barmaniței

Când s-a apropiat ora închiderii, Post Malone a cerut cecul, dar, spre surprinderea sa, nu avea nimic de plătit, deoarece mai mulți dintre clienții barului și prietenii săi plătiseră pentru el.

Post Malone a insistat apoi ca Renee să-l taxeze pentru ceva, ca să îi poată lăsa un bacșiș.

„Așa că m-a rugat să-i bat o notă de un cent sau ceva, așa că am făcut asta. Am continuat închiderea și mi-am adunat toate cecurile și am început să-mi introduc bacșișurile. Apoi am ajuns la al lui. Era un bacșiș de 20.000 de dolari”, a spus Renee în stare de șoc.

Bacșisul a lăsat-o pe Renee fără cuvinte și în lacrimi:

„Am izbucnit imediat în plâns”.

Copleșită de emoție de generozitatea lui Post Malone, Renee i-a mulțumit cântărețului în vârstă de 29 de ani.

„În sfârșit am avut șansa să mă opresc din curățenie și să mai vorbesc cu el și să-i mulțumesc. Știu că plângeam și îi mulțumeam, dar nu are idee cât de mult a însemnat asta pentru mine.”

Ce a mai povestit chelnerița

Renee Brown a mai povestit că „i-a fost incredibil de greu să fiu o mamă singură” și că singura persoană pe care se poate baza este ea însăși.

„Am două locuri de muncă și îmi educ fiica acasă. Sunt în mod constant epuizată. Suntem fără mașină de doi ani. Și recent m-am mutat după ce am pierdut totul și am luat-o de la zero în august 2024”, a dezvăluit barmanița din Houston.

Ea a continuat:

„Aceasta a fost cu adevărat o binecuvântare pe care nu o pot exprima pe deplin în cuvinte. Vizita a fost absolut uimitoare și ceva despre care aș putea vorbi și aminti pentru tot restul vieții.”

Post Malone avea cu siguranță motive să fie generos în timpul sezonului de sărbători – albumul său din 2024, „F-1 Trillion”, a fost certificat cu platină și artistul a avut mai multe hituri în topuri, inclusiv „I Had Some Help” și „Pour Me a Drink”.

