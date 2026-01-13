Ce boală are Andreea Boldeanu, concurenta care a plecat pe targă de la Desafio: Aventura. I s-a făcut rău la duel și aproape a leșinat: „Ridică un deget”

Momente critice la Desafio: Aventura în ediția de marți, 13 ianuarie 2026! La finalul duelului de eliminare, Andreea Boldeanu, concurenta din echipa Visătorii, a cedat. Acesta s-a prăbușit la pământ și a fost la un pas de leșin. A avut nevoie urgentă de îngrijiri medicale și a fost preluată cu targa. Ce boală are Andreea Boldeanu?

Ediția din această seară de la Desafio: Aventura a adus în fața publicului un moment critic. La finalul duelului eliminatoriu, Andreea, concurenta din echipa Visătorii a avut nevoie de îngrijiri medicale de urgență. Din cauza efortului depus pe tot parcursul probei, aceasta a fost la un pas de leșin și a cerut intervenția echipei medicale.

Andreea Boldeanu s-a prăbușit la pământ, îngrijorându-și serios colegii. Momentul a fost unul extrem de tensionat, iar concurenta a fost preluată cu targa și i s-au acordat îngrijirile medicale necesare.

Ce boală are Andreea Boldeanu, concurenta care a plecat pe targă de la Desafio

Efortul depus în timpul probei a fost unul mare pentru Andreea Boldeanu și a făcut-o să cedeze. De asemenea, totul a fost accentuat și de boala de care aceasta suferă. În urmă cu doar câteva luni a fost diagnosticată cu screloză multiplă, o afecțiune autoimună ce îi îngreunează viața.

Concurenta le-a mărturisit colegilor săi că tratamentul pe care l-a urmat a fost unul extrem de dur, iar boala i-a schimbat viața. Deși nu este cazul Andreei, screloză multiplă poate provoca paralizie, iar afecțiunea schimbă cu mult calitatea vieții.

„Pentru mine înseamnă foarte mult pentru că anul ăsta a fost foarte mult pentru mine. În martie am fost diagnosticată cu screloză multiplă, iar tratamentul este unul destul de dur! Mă simțeam foarte rău de la el, când făceam perfuzia nu puteam să stau în picioare, să mănânc.. Screloza multiplă este o boală autoimună, cronică.. înseamnă că ai leziuni pe creier. În unele cazuri te paralizează, te orbește și nu îți mai poți folosi corpul deloc!”, le-a mărturisit Andreea Boldeanu colegilor de la Desafio: Aventura.

Foto: Captură Pro TV