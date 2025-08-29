Acasă » Știri » Ce condiție trebuie să îndeplinească ispitele pentru a se înscrie la Insula Iubirii. Care este „clauza secretă” din contractul cu Antena 1

De: Irina Vlad 29/08/2025 | 16:02
Finalul sezonului 9 de la Insula iubirii se apropie de final, însă castingul pentru sezonul 10 al emisiunii de la Antena 1 este deja deschis. Cuplurile și ispitele care vor să ajungă în Thailanda au de respectat anumite condiții și clauze contractuale. Prima mișcare este să se înscrie la casting, acolo unde vor avea de parcurs mai mulți pași. Iată despre ce este vorba!

Fie că își doresc să fie ispite sau să concureze în cuplu, fanii emisiunii au liber la înscrierile pentru următorul sezon de la Insula iubirii. De la an la an, castingurile proiectului de la Antena 1 au înregistrat record după record. Anul trecut, în mai puțin de o lună, au aplicat peste 1.500 de cupluri și peste 3.000 de ispite pentru cel de-al 9-lea sezon al emisiuii.

Cum ajungi să participi ca ispită/cuplu la Insula iubirii

După succesul înregistrat anul acesta, producătorii emisiunii se așteaptă ca numărul participanților să fie cel puțin la fel de mare ca anul trecut. Pentru a participa la Insula iubirii, cuplurile sau viitoarele ispite trebuie să acceseze site-ul de casting al postului Antena 1.

Înainte de a completa formularele necesare pentru înscrierea la casting, participanții sunt întâmpinați cu o rubrică specială – unde le sunt reamintite câteva cuvinte embelematice care descriu perfect experienaț de la Insula iubirii.

Bine ați venit.

”Ispite irezistibile și cupluri puternice.

Intens, real și revelator.

Te provoc și îți arăt adevărul.

Insula iubirii este paradisul celui mai dur test al fidelității!

Tentație versus relație.

Înscriete-te la casting!”, se arată în mesajul de întâmpinare de pe pagina de start a castingului.

Pasul 2: ” Profil” –  concurenții și ispitele au de completat mai multe rubrici cu datele lor personale: nume, prenume, data nașterii, sex, înălțime, e-mail, telefon mobil, adresă, stare civilă, ocupație, profilul de pe Faceboo/Instagram, câteva fotografii și rolul pentru care doresc să vină în emisiune: ispită sau cuplu.

La pasul 3: ”Întrebări” –  participanții au de răspuns la câteva întrebări: dacă au mai participat la alte emisiuni, să se descrie în 5 cuvinte (calități și defecte), care sunt pasiunile lor și să descrie partenerul ideal pentru ei.

Pasul 4: ”Videoclip”- Aici trebuie să încărcat un videoclip de prezentare cu cel care aplică.

Pasul 5: ”Finalizare” – Transmiți aplicarea ta și aștepti – dacă este cazul – un semn din partea echipei de producție de la Insula iubirii.

Ce clauze trebuie să respecte participanții

În cazul celor care au trecut proba castingului, ispitele și cuplurile trebuie să fie foarte atenți atunci când semnează contractul final. Fiecare încălcare a clauzelor i-ar putea costa sume importante de bani. De-a lungul celor 9 sezoane, în spațiul public au apărut speculații conform cărora toți participanții de la Insula iubirii au semnat un contract care prevede că încălcarea regulilor emisiunii se pedepsește cu daune care pot ajunge până la 3.000 de euro.

Detonăm bomba de la Insula Iubirii! Imaginile care spun totul despre cuplul Bianca-Marian! Nu s-au mai abținut în plină zi și…

S-a aflat acum! Cum a reacționat Andrei Lemnaru după ce a văzut-o pe Ella Vișan cu ispita Teo

