Ce declarații a făcut o fostă concurentă de la „Mireasa”, după ce Miruna și Cosmin s-au despărțit, după trei săptămâni de la nuntă: „Bucură-te că măcar tu...”

După ce Miruna și Cosmin, de la „Mireasa”, s-au despărțit, la doar trei săptămâni de la nuntă, Andreea Grădinaru, a reacționat. Ea a participat în cadrul sezonului 3 al emisiunii și s-a căsătorit cu Marian, însă, după câteva luni aceștia s-au despărțit. Iată declarațiile acesteia.

Miruna și Cosmin, câștigătorii sezonului 6 al emisiunii „Mireasa”, s-au despărțit. Anunțul a fost făcut de tânără, la trei săptămâni după ce aceștia s-au căsătorit. Vestea a luat prin surprindere pe toată lumea, cei doi afișând un cuplu perfect. Doar că, cea care a luat decizia de a se despărți a fost Miruna, asta pentru că se pare că și-ar fi dorit să reia legătura cu fostul iubit, prin intermediul unor mesaje, iar Cosmin a aflat de acele mesaje.

Reacțiile nu au întârziat să apară. Andreea Grădinaru a făcut câteva declarații pe marginea subiectului.

Ce a spus Andreea Grădinaru, despre faptul că Miruna a fost prinsă că dădea mesaje fostului iubit

Andreea Grădinaru, fosta concurentă s-a căsătorit cu Marian, în sezonul 3 al emisiunii. După câteva luni, cei doi și-au spus adio, după ce aceasta a aflat că soțul ei ducea o viața dublă. În acest sens, Andreea l-a consolat pe Cosmin, spunându-i că e mai bine că a aflat acum, decât să fie prea târziu și să fie alte implicări la mijloc.

„Bucură-te că măcar tu ai văzut mesajele. Eu am găsit doar căutarea, iar mesajele au fost șterse. E mai bine acum decât mai târziu, să ți se întâmple asta peste un an, doi sau trei, să-ți dai seama că persoana care pretindea că te iubește foarte mult de fapt a dus o viață dublă și că de asta nu-i înțelegeai anumite particularități ale comportamentului și de ce are unele reacții.

Nici Miruna nu mi se pare de condamnat și nimeni, atâta timp cât faci ceea ce simți, dar să nu rănești persoanele din jurul tău și mai ales persoanele care te iubesc.

Dacă era mai mult timp cu el și mințea pe toată lumea că el este dragostea vieții și tot felul de planuri și de iluzii, da, atunci era de condamnat. Dar felicitări. Felicitări pentru că ați procedat așa. Tu, Cosmin, crede-mă că mai târziu te vei bucura. Nu e deloc vina ta că tu iubești pe cineva și persoana respectivă iubește la rândul său pe altcineva.

Nici acea persoană nu e de vină, dar totul constă în asumarea situației și în a nu te minți pe tine însuți. Mai grav atunci când minți sute de oameni cu așa o nonșalanță. Lucru mare că nu ați fost lași, mai ales ea. Felicitări pentru curaj și că nu ai vrut să-ți bați joc de sute de oameni”, a declarat Andreea, în cadrul unui clip postat pe Tik Tok.

