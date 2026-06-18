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Ce emisiune de succes de la Kanal D ar vrea Denise Rifai să prezinte. Formatul TV pe care l-ar prezenta cu plăcere

De: Elisa Tîrgovățu 18/06/2026 | 16:50
Ce emisiune de succes de la Kanal D ar vrea Denise Rifai să prezinte. Formatul TV pe care l-ar prezenta cu plăcere
Ce emisiune de succes de la Kanal D ar vrea Denise Rifai să prezinte. Formatul TV pe care l-ar prezenta cu plăcere / Sursa foto: Social media
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Într-o apariție la podcastul „Sosurile lui Măruță”, Denise Rifai a mărturisit că nu exclude posibilitatea de a reveni, la un moment dat, în postura de moderator al emisiunii „40 de întrebări”. Totuși, după o perioadă îndelungată petrecută la Kanal D România, aceasta a ales să își continue parcursul profesional într-o nouă direcție și s-a alăturat echipei Antena 1 la începutul anului.

În prezent, ea se află la cârma emisiunii „Furnicuțele”, un proiect care i-a stârnit interesul încă de la prima prezentare a conceptului.

Motivul care a determinat-o pe Denise Rifai să se întoarcă la „40 de întrebări”

Invitată în podcastul realizat de Cătălin Măruță, Denise Rifai a subliniat că proiectul „40 de întrebări” ocupă un loc aparte în cariera sa și reprezintă una dintre experiențele profesionale cu care se identifică cel mai puternic. Potrivit acesteia, emisiunea a avut un rol important în definirea stilului său jurnalistic și a modului în care este percepută de public.

„«40 de întrebări» este formatul inimii mele din ceea ce însemn eu ca jurnalist, ca ziarist. Mi-aș dori să-l mai fac o dată, când va veni momentul. Și au fost și dăți când am făcut emisiuni foarte bune. Dar niciodată nu m-am ridicat la nivelul așteptărilor mele. Sunt o tipă sinceră: eu, pentru mine, în poziția aia, voiam mult mai mult”, a mai spus Denise Rifai.

Potrivit declarațiilor sale, venirea la Antena 1 a însemnat și un pas înainte din punct de vedere financiar comparativ cu perioada petrecută la Kanal D România. Cu toate acestea, factorul decisiv în alegerea noului post nu a fost remunerația, ci interesul pe care i l-a stârnit conceptul emisiunii „Furnicuțele”, pe care l-a considerat o provocare profesională potrivită pentru etapa actuală a carierei sale.

Denise Rifai a optat pentru o schimbare

Vedeta TV a mărturisit că pasiunea pentru televiziune a fost mereu una dintre principalele sale motivații profesionale. De-a lungul carierei a căutat proiecte care să îi permită să practice jurnalismul la un nivel cât mai amplu și mai relevant. În opinia sa, emisiunea „Furnicuțele” i-a oferit oportunitatea de a se implica într-un format de anvergură, apropiat de aspirațiile pe care le-a avut dintotdeauna.

Totodată, aceasta a subliniat că este animată de dorința permanentă de a se autodepăși și de a se număra printre cei mai apreciați profesioniști din domeniu. Ambiția sa este să atingă cele mai înalte standarde în televiziune și să rămână în topul breslei din care face parte.

„Eu trăiesc… joc la locul 1. Nu-mi iese, nu știu la ce format, dar mi-aș dori foarte mult să știu că sunt cea mai bună, iubesc foarte mult televiziunea. Mi-am dorit foarte mult să fac televiziune în sensul curat al ideii de televiziune, adică formate mari de televiziune.

Și, când am primit telefonul să văd un format, respectiv «Furnicuțele», am zis «Da» în inima mea, pe loc, pentru că mi-a plăcut foarte mult. Este o șansă să fac televiziune «for real»”, a mărturisit Denise Rifai în timpul podcastului „Sosurile lui Măruță”.

Sursa foto: Social media

Difuzată în fiecare zi lucrătoare, în intervalul 17:00–19:00, emisiunea „Furnicuțele” o are în prim-plan pe Denise Rifai. Vedeta aduce în fața telespectatorilor personalități cunoscute din arii variate de activitate.

Printre invitați se regăsesc figuri din lumea sportului, reprezentanți ai scenei politice, oameni de cultură, artiști și nume importante din industria modei, fiecare contribuind cu experiențe și perspective proprii asupra subiectelor discutate.

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